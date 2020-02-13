最快14日下船！鑽石公主號3500乘客「符合3條件」　可優先離船隔離

▲鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡玟君／綜合報導

日本厚生勞動省今（13）日決議，考量鑽石公主號船上約3500名隔離乘客與船員的健康狀態，最快14日，只要符合80歲以上長者、慢性病患者與住在沒有窗戶的艙其中1個條件的旅客，經檢疫結果為陰性，即可優先下船到日本政府另外準備的隔離設施繼續隔離。

目前停靠在橫濱港的鑽石公主號在13日新增44名確診感染新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19），總計共有214名確診患者，其中包括1名曾登船的檢疫官。

▲鑽石公主號隔離乘客最14日可下船。（圖／達志影像／美聯社）

船上目前有約3500名乘客與船員從5日開始進行隔離，原定所有人需待在客房內隔離至19日，並分批讓乘客上甲板透氣，但經過船上旅客陸續對外反應，指出隔離環境越來越差，如客房超過一週沒打掃，也有許多人因長期待在客房內隔離身心狀態越來越惡化，因此日本厚生勞動省經討論，最快14號讓乘客提早下船另外隔離。

▲需符合3條件才可以優先下船。（圖／達志影像／美聯社）

日本厚生勞動省規定，優先下船順序為80歲以上長者、慢性病患者與住在沒有窗戶的艙的旅客，只要經過檢疫結果為陰性，最快14日就可下船移動至日本當局另外準備的隔離場所繼續隔離，至於是否擴大條件為80歲以下長者與生病乘客，厚生勞動省表示仍在研議中。