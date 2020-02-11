酒精開賣！200公尺人龍排出怒氣　高雄男嗆「國家生病」：酒精又不能喝

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

受到武漢肺炎疫情影響，全台掀起酒精搶購潮。雖然11日上午僅販售95度酒精，不過1家台灣菸酒公司苓雅便利商店前還是有大批民眾排隊等待發放號碼牌，隊伍綿延將近200公尺，不過卻有民眾排隊排出怒氣，大罵：「國家是生病嗎？」建議政府應該要請里長分發比較快。

▲95度酒精正式販售。（圖／記者洪正達攝）

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▲民眾清晨5點起來排隊拿到1號。（圖／記者洪正達攝）

一到九點，工作人員就開始發放號碼牌，排到1號的張姓阿姨表示，清晨5點就來排隊，昨天還特地過來詢問販售資訊，今天能買到很開心。

▲酒精販售。（圖／記者洪正達攝）

另外有一名男子則表示，昨天來排隊沒買到，今天7點多就來排隊，以前酒精要多少就有多少，現在竟然還要排隊，「酒精又不能喝，能當酒喝還可以喝醉，酒精是能做什麼？就只是噴手而已阿！」不過家裡有孫子，能買到一罐就好了。男子還痛批，國家應該用配給制度，請里長分一分就好了，國家是生病嗎？

▲▼酒精一人限購一瓶。（圖／記者洪正達攝）

一般被認為75度酒精消毒效果最好，不過11日上午僅販售95度酒精，且一人限購一瓶，但業者透露，下午1點30分將會正式販售75%酒精，至於販售數量則不清楚，高屏地區預計將開賣60檔。

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