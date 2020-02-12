載客到海邊「趴下摩擦」！運將失竊反曝10年前惡行…瞎扯：她是肉身抵600車資

▲傅姓計程車司機物品失竊，警採集DNA後意外揭露他惡行。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名傅姓計程車司機2006年將女乘客小欣（化名）載到八里海邊，在車內猥褻對方還射精，完事後更將對方丟包海邊開車落跑，10多年來都沒被抓到，直到日前傅男東西失竊，報警後經DNA比對，意外揭露此案。士林地方法院審理後，判他有期徒刑3年6月。可上訴。

傅男2006年5月10日凌晨在台北市松山區載到女乘客小欣，但他未將對方載到指定目的地，反倒開往新北市八里海邊，並在車上親吻對方臉頰、脖子等處，更趴在對方身上以下體磨蹭小欣並射精。不甘受辱的小欣決定報警提告，並前往醫院驗傷。

傅男辯稱，當時車資已經600多元，小欣說沒錢支付，才會以「肉體抵償車資」，強調雙方是在你情我願的情況下發生性關係；但小欣稱，當時傅男鎖上車門，直到射精在她的肚子、衣服上後才讓她離開，大受打擊的她下車後更走向海邊，泡在海水中沉不下去。事後報警處理，卻一直找不到犯罪的傅男。

日前傅男物品失竊，警方採集他的DNA比對後才知道，傅男就是10多年前犯案的該名計程車司機。

合議庭指出，傅男與小欣素昧平生，小欣沒有必要誣陷傅男，且事發時為凌晨，小欣沒理由自己下車待在人煙稀少的海邊，另外，僅為600元車資「肉身抵債」不合常理，不採信傅男的說詞，依加重強制猥褻罪判他有期徒刑3年6月。全案仍可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

汐止車禍撞擊瞬間曝！20歲騎士「2砂石車中間」高速狂超…下秒猛撞賓士送醫亡



狂吃姐姐小三「激情全都錄」！正宮翻手機崩潰…他喊：我寂寞難耐 下場曝



收私訊驚見愛妻曝「小王運動癖好」：喜歡騎馬！人夫綠到出汁…心碎離婚