iPhone 12傳聞又現　外觀將與iPhone 11雷同

▲外傳iPhone 12外觀將與iPhone 11差不多。（圖／取自Twiiter／EveryApplePro）

記者邱倢芯／綜合報導

雖然距離iPhone 12發表的時間還有約9個月的時間，不過市面上早已有許多蘋果新機的傳聞出現；雖然先前外傳iPhone 12將會「大改」，但是根據最新的報告指出，iPhone 12的外觀跟能會跟已經發售的iPhone 11差不多。

根據日本情報網站《Mac Otakara》最新的一份報告指出，iPhone 12的外殼與iPhone 11相似，但是邊框較iPhone 11來得彎曲。

不過這樣的推測與先前天風國際分析師郭明錤所推測的外觀似乎相左；郭明錤先前的報告指出，2020年的iPhone將有全新的設計，邊框可能會更加方正，而並非現今的圓弧設計。

雖然不同的謠言滿天飛，但是《Mac Otakara》有一項說法與郭明錤差不多，那就是iPhone 12將有可能推出四款、採用三種不同尺寸的手機，分別是5.4吋（1台）、6.1吋（2台），以及6.7吋（1台）。最大尺寸的機款預計將會比現在的iPhone 11 Pro Max更大、更薄。

至於在特殊色方面，去年秋季推出的iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max擁有夜幕綠的特殊色款，大受市場好評；而今年推出的機款特殊色則可能會選定海軍藍做為年度特殊色。