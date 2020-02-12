去年買iPhone XR「寵妻升級」　老婆堅持不拆封！果粉曝真相：神機不壞

▲買iPhone XR寵妻，老婆卻不使用！（示意圖／記者邱倢芯攝）

網搜小組／劉維榛報導

「暈倒了我！」一名人夫表示，去（2019）年買了一支iPhone XR，送給老婆「幫她升級一下」，轉眼已過快5個月，新手機還未拆封，讓原PO無言以對。文章上線後，釣出果粉們解答，直呼老婆正在用iPhone6S，可說是經典神機。

一名男網友在臉書《爆廢公社》透露，老婆iPhone 6s機款已用4年多，寵妻魔人的他，決定送上一個大驚喜，去年在蘋果官網買下一支iPhone XR，「幫她升級一下」，豈料如今已2月中旬，新手機竟能躺在盒子裡。

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「暈倒了我！」原PO貼出購買發票證明，於9月24日購買，容量與顏色分別為64GB、珊瑚色，價格21500元，偏偏老婆仍沒打算淘汰i6S，「手機沒用是不是會壞掉啊？！」

文章曝光後，引發一票i6／i6s的愛好者讚爆回應，「6S真的CP值很高用四年多了」、「6s根本用不壞啊」、「戴口罩更不想捨棄home鍵」、「6s第二次換電池，繼續撐」、「6s我摔了上百次，三樓掉到二樓，服役六年」、「信仰，沒home鍵怎用的下去」、「6s用五年，剛換11pro不到一個月還在想念指紋（辨識）」、「我6s拿當鬧鐘、聽小說、聽音樂還很好用」。

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▲果粉曝真相：6S神機不壞！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

不少網友則突破盲腸，「真心覺得有問題的不是老婆而是你」、「我快笑死，這一定客家老婆」、「到底是多麼不注意老婆，連她還拿舊手機都不知道」、「去年送，你看著她手上的手機也一年，沒發現是6s也滿神奇的，莫非你們不住一起」、「 該暈倒的是你老婆吧，去年的事情你現在才發現」、「不想用有兩個原因：一個是她捨不得用、一個是她想要新的iPhone 11，看你自己怎麼想囉」。

事實上，儘管蘋果產品推陳出新，6系列機種仍在果粉心目中佔有一席之地，本站曾報導《iPhone11重又貴！一票果粉死守「3年前神機」輕+耐用 網真心推：經典不敗》，網友直呼，i6系列根本是神機，「我覺得6s+」、「我也6plus還很好用」、「iPhone6萬歲」、「哀鳳6+1」、「我朋友還有在用6的」、「哇！我還在用6plus耶！還用不壞」。

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