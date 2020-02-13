振興抵用券與夜市券不同　經濟部：你要去消費了，我們才會給你用

▲經濟部次長王美花。（資料照／記者黃軍瑋攝）

記者黃巈禾／台北報導

夜市券還有500多萬張還沒收回，現在又要推動振興抵用券，使用對象涵蓋到哪？新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）的疫情影響，餐廳、KTV也可能受到衝擊，且前一波夜市券效果沒有很理想。對此，經濟部次長王美花表示，夜市消費券和振興抵用券不同。

王美花表示，夜市消費券到星期一的時候收回的比例是6成多，夜市消費券只用到2月底，2月底之後就不能用夜市消費券，呼籲夜市消費券還放在家裡的民眾趕快拿出來用掉，夜市的業者非常歡迎這樣的機制。

至於振興抵用券，王美花指出，未來會用在商圈、夜市、餐廳，範圍具體會到哪裡，會再細部的確認，抵用券的部分是消費者消費，政府幫你折價，「你要去消費了，我們才會有給你這樣的一個抵用的概念」，因此，夜市消費券與振興抵用券兩個機制不太一樣，會等疫情比較緩和再來大力推動振興抵用券。

經濟部補充，抵用券可以用在商圈、夜市、餐廳，等疫情緩了之後才會推出這樣的方案，至於金額到底多少錢還要再評估，包括各部會要提出更具體計畫、紓困貸款多少錢、可以給多少家？經濟部之後會 再提出細算，今天沒辦法具體講出多少家。

經濟部強調，這一次比較屬於你去餐廳消費，花了1000元，這裡面有折抵100、200，折抵的政府來負擔，初步想法比較這樣，餐廳、夜市、商圈都會是範圍之內，不是面額概念，而是消費1000折抵多少的概念。

行政院發言人Kolas Yotaka則說，今天措施很多，蘇貞昌沒有特別針對抵用券指示。