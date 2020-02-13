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武漢肺炎和感冒病毒症狀最大不同　醫：幾乎沒流鼻水且大多是不帶痰的咳嗽

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咳嗽,風寒,感冒,肺結核,空氣汙染（圖／記者黃克翔攝）

▲謝宗學說，武漢肺炎病毒造成的臨床症狀大多數是「不帶痰的咳嗽」。（圖／示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19）還在全球延燒，醫學中心兒童急診科主任謝宗學分析武漢肺炎和其他感冒病毒，造成的臨床症狀最大的不同。他也提到，不管是臨床症狀、血液報告、胸部X光，頂多只能懷疑無法確診，最後的診斷還是必須依賴PCR篩檢。

謝宗學13日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書粉絲團說，上周帶兩位研究醫師，1月31日在《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）發表美國第一例武漢肺炎的病例報告，「我問在沒有旅遊史的前提下，只憑臨床症狀如何懷疑病人可能罹患武漢肺炎？兩位醫師異口同聲回答無法，因為症狀太不典型，光依靠症狀不能和其他感冒病毒做出明顯的區別。」

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謝宗學分析，根據這篇病例報告和其他的研究報告，可發現武漢肺炎病毒和其他感冒病毒造成的臨床症狀，最大的不同是「幾乎沒有流鼻水」，且「大多數是不帶痰的咳嗽」，單就臨床症狀比較近似於「黴漿菌感染」。

▼謝宗學說，武漢肺炎重症的胸部X光片是「雙側、毛玻璃浸潤」，比較近似SARS。（圖／達志／示意圖）

X光。（圖／達志／示意圖）

謝宗學表示，然而，武漢肺炎血液報告中的白血球分析，大部分呈現白血球低下，白血球中的淋巴球也低下，比較近似於「流感病毒感染」；若再分析重症的胸部X光片，不像細菌肺炎通常是單側、界線分明的斑塊，而是「雙側、毛玻璃浸潤」，比較近似「SARS」，甚至比SARS嚴重。

謝宗學指出，因此，若沒有明確旅遊史和接觸史，看到病人「臨床症狀像黴漿菌感染」，但血液檢驗的「白血球分析像流感病毒感染」，要將武漢肺炎納入鑑別診斷；若是併發重症時「胸部X光像SARS」，要高度懷疑是武漢肺炎重症。

謝宗學說，以上分析是基於現有研究報告而來，未來對武漢肺炎病毒更加了解後，或許會有不一樣的看法；再者，不管是臨床症狀、血液報告、胸部X光，頂多只能懷疑無法確診，最後的診斷還是必須依賴PCR篩檢才能確診。他也表示，這是讀書會的心得討論，提供參考，若有錯誤，請不吝惜指教。

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