葉金川回憶和平醫院封院　「鑽石公主號」情況不同：非適當隔離場所

▲鑽石公主號乘客至今無法下船。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

台灣前衛生署署長、公衛專家葉金川日前表示，台灣防疫工作做得佳，只有「口罩之亂」為人詬病，而其實真的沒必要人人戴口罩。不過隨著新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情蔓延，檢疫官在內已有175人確診的日本「鑽石公主號」則相當危險，葉金川表示，該艘郵輪的情況和當年和平醫院封院差很多，並不是個適當的隔離場所。

2003年SARS時期，在時任台北市長馬英九的緊急應變下，和平醫院被迅速封院，所有醫護人員和非相關病患在內都被禁止外出，當時葉金川也前往幫忙穩定院內秩序。和平醫院封院的決定是否正確，至今仍有許多爭議，許多人也會拿來和正在發生的武漢肺炎相比較。

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▲前衛生署長葉金川認為，鑽石公主號讓乘客和船員在船上隔離，反而增加染病風險。（圖／記者趙于婷攝）

葉金川接受《聯合報》訪問，表示當時下令封院是萬不得已的情況，但的確能有效防止疫情擴散，不過這次「鑽石公主號」的情況和和平醫院大不相同，應該盡快安排遊客到其他場所集中隔離，以1人1車、1人1室、獨立空調的方式運送和隔離，否則在有限的空間中，可能會有更多健康者感染。

葉金川擔心，船上指揮和監督系統紊亂，加上中央空調系統，感染風險只會增加，而在尚無法排除「Aerosol（氣霧，中國大陸稱氣溶膠）」傳染的情況下，人們若共處狹小空間，就可能中鏢。

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