WHO把台灣算在中國疫區內　歐洲多國議員聯名要求秘書長更正

文／中央社記者陳韻聿台北12日電

世界衛生組織（WHO）將台灣錯誤標示於中國疫區項下，導致義大利中斷台義直航班機等有損台灣民眾權益情事。歐洲多國友台議員為此昨天致函WHO秘書長譚德塞，表達嚴正關切，並要求更正。

▲WHO秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

外交部表示，由歐洲跨國國會友台小組組成的「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）昨天聯名致函WHO秘書長譚德塞，對WHO將台灣錯誤標示於中國疫區項下表達嚴正關切，並要求更正。福爾摩沙俱樂部成員在聯名函中也對台灣以觀察員身分參與WHO表達支持。

外交部指出，聯名函也提到，台灣遭WHO錯置在中國疫區項下不但無助疫情控制，更誤導義大利停飛台義直航班機，對台灣造成嚴重影響；此外，台灣無法完整參與WHO技術性會議，造成全球衛生安全體系嚴重漏洞，WHO應更正此現象。

▲民眾搶買口罩防疫。圖為香港。

外交部表示，此前義大利、英國、歐洲議會、拉脫維亞及葡萄牙等友台議員已陸續致函WHO秘書長就台灣參與情況表示關切，如今福爾摩沙俱樂部跨歐友台議員接續仗義執言，顯示各歐洲理念相近國家持續增強支持台灣參與國際組織的力道，WHO應正視。

福爾摩沙俱樂部去年10月在布魯塞爾成立，是歐洲議會及德、英、法三國國會友台小組的交流平台，目標包括推動台灣參與國際組織。（編輯：黃國倫）