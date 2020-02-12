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台東太平溪右岸河堤道路工程視察　公部門車速集體高於速限

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▲ 台東縣長饒慶鈴與台東市長張國洲、卑南鄉長許文獻等進行太平溪右岸河堤道路工程視察 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東縣長饒慶鈴與台東市長張國洲、卑南鄉長許文獻等進行太平溪右岸河堤道路工程視察 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣府興建太平溪路堤共構道路(東49-1)於1月19日完工通車，對於台9線及市區交通改善有顯著的影響，縣府進一步規劃推動「大豐縱谷一路通」計畫，已爭取3千多萬經費將先行辦理馬蘭橋至康樂橋1.05公里，縣長饒慶鈴12日特別聽取辦理情形。後縣府及市公所的車隊共同行駛路堤共構到下個行程，沿途除紅綠燈外幾乎車速都高達100公里，突破自訂的最高40速限。

饒慶鈴與台東市長張國洲、卑南鄉長許文獻等聽取建設處長許瑞貴報告台9線馬蘭橋右岸河堤道路串接台11線新豐里橋右岸全長3.1公里之規劃設計辦理情形。許瑞貴指出，路堤共構農曆年前通車發揮分流台9線綠色隧道車流功效，農曆春節假期觀察已有改善往年塞車情形。

多數民眾人人感受交通便利，但對該路段縣府訂定時速限制40公里感到不切實際，比綠色隧道限速60還慢，路又新又直也無小叉路，建議縣府應該儘快調高線速。卑南鄉長許文獻也表達意見：真的太慢了！縣府及市公所的車隊行駛路堤共構到下個行程，沿途除紅綠燈外幾乎車速都高達100公里，突破自訂的速限。

▲ 台東市路堤共構道路限速40公里，龜速比省道60公里還慢 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東市路堤共構道路限速40公里。（圖／記者楊鈞典翻攝）

對於限速太低乙事，許瑞貴則回應，太平溪堤路的規格是鄉道非省道，更不是快速道路，時速限制低是安全考量，且這是新開的道路，如果一開始就讓大家開快，很容易發生危險。初期速限40公里，未來再視實際行車安全狀況來檢討調整。

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