內湖新明路挖7處找不到漏油點　中油：不排除更換管線

記者楊亞璇／台北報導

中油位於台北市內湖區新明路、成功路口的輸油管，發生大量漏油，警消出動戒護並於11日將新明路封閉。民進黨立委高嘉瑜12日前去會勘，直批中油從過去到現在一直都是隱匿漏油的慣犯，現在還不知道漏油點，造成當地民眾人心惶惶；中油回應，今晚會再做管線試壓，如果沒有通過，不排除更換管線。



▲高嘉瑜回應內湖區新明路漏油。（圖／記者楊亞璇攝）

高嘉瑜批評，中油從過去到現在一直都是隱匿漏油的慣犯，2月8日到現在不斷封路開挖，居民交通、生活受到影響，油氣沖天，挖到現在還不知道漏油點在哪裡，讓民眾覺得隨時都有火災氣爆的可能，人心惶惶。她痛批，科技化、智慧化的時代，找漏油點卻像是遠古石器時代，不斷挖馬路卻找不到漏油點，地下水導致的污染，也必須要開罰。

中油桃園煉油廠廠長曾繁鑫表示，目前為止按照標準作業程序，管線馬上停止輸送，壓力也放掉，緊接著找洩漏源，第一天來油氣很重，目前為止看起來沒有味道，污染源已斷，民眾可以放心。

曾繁鑫解釋，針對200多公尺可疑的管線範圍，開挖完成7處，不過土壤都非常乾淨，沒有污染痕跡，由於密度已經很高，今天晚上做管線試壓工作，測試管子有沒有問題。

曾繁鑫說，今天晚上做最後決定，如過試壓不過又找不到漏油點，不排除更換管線，如果試壓過了表示管子沒有問題，以工程的管點來看，如果試壓過了管線不應洩漏，還是必須要找出洩漏點，至於油從哪裡來？「我中油就沒辦法回答了」，會配合市府共同追查。

▲中油桃園煉油廠廠長曾繁鑫回應內湖區新明路漏油。（圖／記者楊亞璇攝）



環保局表示，9日已對中油開罰，依水污法第30條第一項第2款規定，可裁罰3萬至300萬罰鍰，因為中油還沒找到洩漏點，環保局還在搜集事證，會依污染程度做最後的裁罰。

消防局表示，8日接獲民眾抱怨，油料洩漏位置有蓄積一定油氣濃度，有派消防車並部署水線，每小時定期監控油氣濃度，目前都在警戒範圍內，基於公共安全立場，已成立指揮站進駐，從下水道管線上游定期灌水，稀釋油氣的濃度，並維持附近交通管制及用火管制，呼籲民眾不要圍觀，在警戒線裡面嚴禁火源，附近民眾也要注意用火安全。