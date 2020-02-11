快訊／內湖新明路輸油管大量漏油　緊急封路！抽100噸油水避危險

記者黃彥傑、林紳旭／台北報導

中油位於台北市內湖區新明路、成功路口，也就是潭美國小附近的輸油管，發生大量漏油，警消出動戒護並於11日將新明路封閉。台北市消防局指出，從2月8日就有民眾聞到濃濃的油氣，消防隊派員調查，發現附近的排水溝，都浮著一層油，經中油檢驗是「無鉛汽油」，中油從2月8日至2月11日，已派出5輛20噸級油罐車抽取溢出的油水。

台北市消防局指出，漏出的無鉛汽油總量不知，但油水約20噸級5輛，經調查這個「油水」汽油的比例約在3到5%。

▲▼內湖新明路中油輸油管發生洩漏，北市府緊急封路並成立指揮中心。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

負責此段管線維護為中油桃園廠，副廠長接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，在第一時間，也就是2月8日接獲民眾反映之後，就在現場成立應變指揮中心，中油和消防人員進駐至今，配合台北市政府新工處人員緊急處理，一切都在控制中，目前調查為一條12吋管徑的輸油管發現洩漏。



中油桃園廠指出，在2月8日發現汽油洩漏後，中油立刻降壓並關閉油管，避免汽油進一步洩出。由於新明路交通流量大，預定11日深夜時段，比較沒有人車時開挖，修補輸油管，最快12日凌晨就可以搶修完工，隨即填補路面。