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快訊／排水溝全浮一層油！內湖新明路漏油　中油急找「洩漏源」成功交流道旁開挖

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▲▼ 內湖中油輸油管外洩汽油，警消封路 。（圖／黃彥傑攝）

▲內湖中油輸油管外洩汽油，警消封路 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

台北市內湖區新明路、成功路口附近的輸油管，發生大量漏油，中油晚間10時許準備於交流道旁開挖，以尋找油管滲漏點。目前，消防局將派一輛消防車到場警戒，加上附近有電纜線，因此台電人員也將協助處理。

台北市消防局指出，從2月8日就有民眾聞到濃濃的油氣，消防隊派員調查，發現附近的排水溝，都浮著一層油，經中油檢驗是「無鉛汽油」，中油自8日至11日，已派出5輛20噸級油罐車抽取溢出的油水。

▲▼ 內湖中油輸油管外洩汽油，警消封路 。（圖／黃彥傑攝）

負責此段管線維護為中油桃園廠，副廠長接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，在第一時間，也就是2月8日接獲民眾反映之後，就在現場成立應變指揮中心，中油和消防人員進駐至今，配合台北市政府新工處人員緊急處理，一切都在控制中，目前調查為一條12吋管徑的輸油管發現洩漏。

中油桃園廠指出，在2月8日發現汽油洩漏後，中油立刻降壓並關閉油管，避免汽油進一步洩出。由於新明路交通流量大，預定11日深夜時段，比較沒有人車時開挖，修補輸油管，最快12日凌晨就可以搶修完工，隨即填補路面。

▲▼ 內湖中油輸油管外洩汽油，警消封路 。（圖／黃彥傑攝）

其實，中油9日開挖時並未找到洩漏源，10日於成功路二段與石潭路交會處附近再挖，還是沒有發現油氣。不過，中油為了降低對於附近交通造成的衝擊，同時縮短開挖時程，晚間10點於成功交流道旁再度開挖。目前，消防局派了一輛消防車到場警戒，加上附近有電纜線，台電人員也將協助處理。

▲▼ 內湖中油輸油管外洩汽油，警消封路 。（圖／黃彥傑攝）

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