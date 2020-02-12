你知道嗎？緊急危機已發生在你我之中！陶子攜手綠色和平一同為海洋發聲　支持「全球海洋公約」

▲陶晶瑩參與「Greenpeace綠色和平」組織發起的「全球海洋公約」連署，希望為海洋盡一己之力。（影／ETtoday）

▲陶晶瑩呼籲民眾一起支持「Greenpeace綠色和平」組織發起的「全球海洋公約」連署，共同守護海洋。（圖／翻攝自影片，下同）

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消費中心／綜合報導

還記得當年在海邊看見覺得超帥氣的衝浪男孩嗎？站在白色浪頭上的他被蔚藍大海包圍，陽光照耀下的身影閃閃發亮，後來談了戀愛，一起漫步在海邊，還在沙灘上寫下對彼此的愛語，這些關於海的珍貴回憶，陶子「陶晶瑩」記得深刻，而這些同時也是許多台灣人共有的生命經驗，生長在四面環海的台灣島上，每個人的日常生活都深受海洋影響，卻有許多人不自知……如今海洋正遭受空前危機，面臨了大量塑膠垃圾、濫捕以及海底開採的問題，陶子呼籲民眾共同守護海洋，跟著「Greenpeace綠色和平」一起行動支持成立「全球海洋公約」！

陶子不只在婚前常陪老公李李仁一起去衝浪、在海邊約會，婚後也帶著孩子去海邊玩，一家人跟海相當親近，但也因此發現海邊有好多垃圾，他們主動帶著朋友和孩子們一起淨灘，才撿不到10分鐘，每個人手中的袋子全都滿了，讓她驚嘆垃圾量怎麼會多到這個樣子！對此，綠色和平專案主任蔡佩芸表示，過去組織會定期舉辦淨灘，活動中統計分類，發現大量的垃圾都是塑膠，這個現象並非台灣獨有，研究指出，北極冰層、珊瑚礁甚至深海裡都找得到塑膠微粒，塑膠的污染已沒有邊界，成為全球需要共同承擔的問題。

▲綠色和平專案主任蔡佩芸表示，組織淨灘活動中統計，垃圾中有大量都是人類製造的塑膠。

綠色和平2019年出動希望號前往北大西洋巡航，並抵達因海域中遍布浮生植物「馬尾藻」而得名的馬尾藻海域，馬尾藻餵養了許多小魚小蝦和海龜寶寶，成為海中生物的天堂，但這片海域同樣有著驚人的塑膠微粒，除了危害生活此在的海洋生物之外，更透過食物鏈，最後回到人類的餐桌上，人們就這樣把自己製造出來的塑膠垃圾給吃下肚。

人們喜歡吃的魚蝦海鮮因為吃進人類丟棄在海中的塑膠垃圾，而將塑膠微粒累積在體內，最後又被人類捕上岸食用，造成對人體健康的危害，但人們該擔心的不只是毒物入侵食物鏈而已，人類還可能因為工業化的過度捕撈，最後連一口海鮮都吃不到。蔡佩芸對於太有「效率」的捕撈也表示，很多魚沒有時間長大並繁衍下一代，專家更指出按此發展，2050年人類將無魚可吃。

許多台灣人喜歡食補，像是將南極磷蝦做成磷蝦油，用以保健養生，但研究顯示，近四十年來南極的成年磷蝦已少了80%，由於磷蝦是企鵝和鯨魚等生物的主要食物來源，更能製造大量的生物質能，養活眾多的海洋物種，但因為人類的私心濫捕，直接導致這些生物陷入生存困境。其實人們可以透過吃素、運動、早睡早起、不菸酒等方法，讓自己獲得健康，而不是相信吃了某一種食物就能立刻改變。

人類不光是要把海洋吃進嘴裡，還大量開採海洋裡的石油，身上穿的衣物、車子的燃料等等日常所需全是石化工業產物，每一天，人類都在貪婪地向海洋掏取好處，卻把不要的垃圾丟回給海洋，而海洋裡的生物也因為鑽油造成的漏油污染死亡，還有像是仰賴聲波傳遞訊息的鯨豚，蔡佩芸表示，因為牠們對聲音非常敏銳，鑽油製造的強大噪音會讓鯨豚聽力嚴重受損。

塑膠垃圾和工業化等等污染影響甚大，排放的大量二氧化碳，造成海洋酸化，削弱海洋吸收二氧化碳、調節氣候的能力，終將反噬人類自己，如今海平面節節上升淹沒家園、全球暖化讓氣象災難加劇，為了海洋也為了人類自己，蔡佩芸分享，綠色和平在2019年4月開始發起支持成立「全球海洋公約」的連署活動，希望所有公民能集結聲音告知全球領袖們，海洋和氣候需要公約來共同守護。就像科幻英雄片中，當來自外星的暗黑勢力試圖摧毀地球，光靠超級英雄的力量是不夠的，保護美麗的海洋刻不容緩，只有每個人都挺身而出、團結一致才能扭轉局面。

▲綠色和平專案主任蔡佩芸表示，透過全球公民的力量，才能把「全球海洋公約」送到各領袖面前，讓眾人一同正視海洋危機。

「Greenpeace綠色和平」邀請您加入連署，支持全球海洋公約http://bit.ly/2TLgJKP

