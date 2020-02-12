垃圾車被「坑」　市府證實是老舊自來水管破裂惹禍

▲台南市南區德興路192號前，發生垃圾車右後車輪陷入路面下陷坑洞一事，經現場開挖，確認是自來水150mm老舊管線破管造成，立即進行換管搶修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區德興路發生垃圾車車輪陷入路面下陷坑洞一事，市長黃偉哲相當重視，指示工務局在第一時間趕往處理，工作人員在無立即危險下，先在坑洞周遭架設安全圍籬覆蓋鐵板；12日一早現場開挖，確認是自來水150mm老舊管線破管造成，立即進行換管搶修，預計下午5時前可修復，若提前完工將提早恢復通車。

工務局表示，該局11日晚上8時37分許接獲通報，南區德興路190巷口發生垃圾車陷入路面坑洞，立即派員至現場交維並了解情形，同時通知自來水公司前來會勘，經現場初勘該坑洞約2mx2m大小，深度約95公分，下方一直有水流動，初判疑似自來水漏管造成地基掏空；自來水公司人員於晚上9時30分至現場勘查，也初判為該公司150mm管線破管造成。

環保局將下陷的垃圾車於晚上9時35分許吊起而駛離，因天色已晚且無立即危險，工務局先在坑洞周遭架設安全圍籬覆蓋鐵板，加強安全警示；12日上午7時30分自來水公司即至現場開挖搶修，基於開挖回填須等低強度混凝土凝固，因此預計下午5時前可以修復通車，但若管線提早修復完成，將可提前澆灌低強度混凝土，提前恢復通車。