大嬸：垃圾車停妳旁邊，東西都臭的！　賣菜阿姨溫暖回應…對方閉嘴轉身

▲原PO拍下賣菜阿姨的背影說，雖當天下著毛毛雨，但讓他很溫暖。（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

台中一名清潔人員表示，一名大嬸嫌棄一名賣菜的阿姨，「垃圾車停在妳旁邊，東西都臭的」，結果大嬸聽到賣菜姨的一席話，當場無言轉身就走。這名清潔員感動直呼，「讓我整個很溫暖。」有網友說，「阿姨回應好讓人佩服，因為她第一個想法是感謝他人！而不是在意別人怎麼說她。」

當事人4日在「爆怨公社」臉書社團說，他負責市場定時定點的垃圾車，平常最後一台都會停在這位賣菜阿姨的旁邊大概50公尺，「剛好我站在阿姨旁跟她打招呼，結果一位大嬸來攤前，阿姨自然跟她招生意。」他還原當下雙方對話：

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賣菜阿姨：看看！需要買什麼？



大嬸：我不要！垃圾車停在妳旁邊，東西都臭的⋯



（原PO當下心想：如果妳嫌阿姨的東西是臭的，那這整條菜市場不都是臭的，連旁邊的廟不也是臭的！為什麼要這樣跟賣菜阿姨講⋯）



賣菜阿姨：妳怎麼能這樣講話？妳放在家裡的垃圾都比在這裡的垃圾還臭⋯如果不是他們辛苦來這裡定點給大家丟垃圾，妳哪來的地方丟！不然妳也不要製造垃圾啊。



（大嬸當下啞口無言⋯轉身就走。）

▼原PO是清潔人員。（圖／示意照／記者周宸亘攝）

原PO寫道，「聽到賣菜阿姨的話⋯⋯我整個好感動！！！今天下著毛毛雨，讓我整個很溫暖！謝謝阿姨。」

對此，許多網友留言，「溫暖人心真讚」、「阿姨回應好讓人佩服，因為她第一個想法是感謝他人！而不是在意別人怎麼說她」、「阿姨很辛苦⋯我媽也是市場攤販，雖然可以有遮雨，但是冷的時候真的會受不了⋯辛苦了，如果沒這些攤販何來的溫暖三餐，不用這樣說話。」