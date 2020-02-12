81美國華裔兒童捐24萬幫助武漢抗疫　年紀最小僅2歲

▲來自於新澤西州的兄妹拿著自己創作的圖畫，向在疫情中奮戰的醫護人員敬禮。（圖／翻攝自人民網）

實習記者施怡妏／綜合報導

紐約早知道學習中心（Zao Learning Center）81名孩童得知武漢疫情後，捐贈8,000美元（約新台幣24萬元）到美國華商會，希望可以幫助這次的疫情。這些孩子中年紀最小的只有2歲，最大的也才17歲，有的人捐出自己壓歲錢，有的人捐出自己表演得到的演出費。

根據《僑報網》報導，早知道學習中心的孩童們日前在北京的星光大道錄製完2020年中國少兒春晚《ABC的時尚新潮流》節目，獲得了金獎後返回紐約，被突然爆發的疫情嚇到。身為老師的王早早替孩童們解釋這次的疫情之後，號召他們獻出愛心，於是在1月28日發起了募款倡議書。倡議一出之後，孩子的不僅踴躍捐款，還帶著朋友一起加入，最終有81名孩童加入這次的募款，捐贈了逾8,000美元的金額。

▲兩姊妹捐出壓歲錢替武漢加油。（圖／翻攝自人民網）

▲美國華裔兒童為武漢獻愛心。（圖／翻攝自人民網）

華商會會長鄧龍表示「也許和很多商會、組織相比，他們所捐的金額不大，但我們在這群生長在美國的ABC小朋友身上看到的，是他們對於祖（籍）國和中華民族的認同感，這也是我們千萬海外華人共同的情感維繫。」

華商會常務副會長及主要創始人之一管必紅博士，代表賓州世界華人精英聯合會，向華商會寄來了所募集的1萬6千美元（約47萬新台幣）。管博士表示，「看到華商會領頭創立的聯盟能夠高效、準確地完成募集、採購、運輸、對接等一系列救災捐贈活動很是欣慰，希望能夠有更多人加入這個聯盟，共同為抗擊疫情貢獻自己的一份力量。」

美國華商會在1月24日發起倡議，號召全美華僑華人、華商及中資企業向大陸捐贈，並帶頭建立「全美華商各界支援武漢行動聯盟」。截至目前，聯盟已經向大陸運送了5批貨物，共計超過100萬片的醫療口罩及其他救援物資，募集的善款超過200萬美元（約新台幣5,900萬元）。