　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

81美國華裔兒童捐24萬幫助武漢抗疫　年紀最小僅2歲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼來自於新澤西州的Alvin和Nina兄妹的愛心滿滿，兄妹倆手持自己創作的圖畫，同日夜奮戰在抗擊疫情的中國醫護人員敬禮。（圖／翻攝自人民網）

▲來自於新澤西州的兄妹拿著自己創作的圖畫，向在疫情中奮戰的醫護人員敬禮。（圖／翻攝自人民網）

實習記者施怡妏／綜合報導

紐約早知道學習中心（Zao Learning Center）81名孩童得知武漢疫情後，捐贈8,000美元（約新台幣24萬元）到美國華商會，希望可以幫助這次的疫情。這些孩子中年紀最小的只有2歲，最大的也才17歲，有的人捐出自己壓歲錢，有的人捐出自己表演得到的演出費。

根據《僑報網》報導，早知道學習中心的孩童們日前在北京的星光大道錄製完2020年中國少兒春晚《ABC的時尚新潮流》節目，獲得了金獎後返回紐約，被突然爆發的疫情嚇到。身為老師的王早早替孩童們解釋這次的疫情之後，號召他們獻出愛心，於是在1月28日發起了募款倡議書。倡議一出之後，孩子的不僅踴躍捐款，還帶著朋友一起加入，最終有81名孩童加入這次的募款，捐贈了逾8,000美元的金額。

▲▼美國華裔兒童為武漢獻愛心。（圖／翻攝自人民網）

▲兩姊妹捐出壓歲錢替武漢加油。（圖／翻攝自人民網）

▲▼美國華裔兒童為武漢獻愛心。（圖／翻攝自人民網）

▲美國華裔兒童為武漢獻愛心。（圖／翻攝自人民網）

華商會會長鄧龍表示「也許和很多商會、組織相比，他們所捐的金額不大，但我們在這群生長在美國的ABC小朋友身上看到的，是他們對於祖（籍）國和中華民族的認同感，這也是我們千萬海外華人共同的情感維繫。」

華商會常務副會長及主要創始人之一管必紅博士，代表賓州世界華人精英聯合會，向華商會寄來了所募集的1萬6千美元（約47萬新台幣）。管博士表示，「看到華商會領頭創立的聯盟能夠高效、準確地完成募集、採購、運輸、對接等一系列救災捐贈活動很是欣慰，希望能夠有更多人加入這個聯盟，共同為抗擊疫情貢獻自己的一份力量。」

美國華商會在1月24日發起倡議，號召全美華僑華人、華商及中資企業向大陸捐贈，並帶頭建立「全美華商各界支援武漢行動聯盟」。截至目前，聯盟已經向大陸運送了5批貨物，共計超過100萬片的醫療口罩及其他救援物資，募集的善款超過200萬美元（約新台幣5,900萬元）。

ET快訊
《鬼怪》25歲女星死因曝光！「1月前急速惡化」首爾市政府發文
生完才知小孩性別…100kg厚片女哭認：難過！「被綁著生」血
湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生
「社區感染總有一天來臨」名醫舉「明天過後」4可能：我們應該怕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

流行季將到...新冠肺炎可能和流感「混合感染」　專家：不利疫情！

邊走邊殺菌！這間公司蓋「消毒通道」...號稱360度無死角

一家全確診卻隱瞞病情…社區大樓「整棟隔離」！已感染6例

防疫不力！武漢市書記遭撤換　濟南市書記王忠林接任

「反送中」餘波？陸港澳辦主任張曉明被免職

超萬人自武漢返鄉成「本地擴散」　陸媒解密首個「暫時管制令」

麵館出奇招救商機！桌子「三面圍簾間隔兩公尺」　網驚呼：進京趕考

疫情帶動宅經濟！王者榮耀單日營業額80億元　成長53％

繼續關！確診還趴趴走害107人隔離　山東確診男痊癒出院...警方秒帶走

為了搶一瓶漂白水！　17歲少女持刀捅傷71歲婦與9歲女童

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？　陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

流行季將到...新冠肺炎可能和流感「混合感染」　專家：不利疫情！

邊走邊殺菌！這間公司蓋「消毒通道」...號稱360度無死角

一家全確診卻隱瞞病情…社區大樓「整棟隔離」！已感染6例

防疫不力！武漢市書記遭撤換　濟南市書記王忠林接任

「反送中」餘波？陸港澳辦主任張曉明被免職

超萬人自武漢返鄉成「本地擴散」　陸媒解密首個「暫時管制令」

麵館出奇招救商機！桌子「三面圍簾間隔兩公尺」　網驚呼：進京趕考

疫情帶動宅經濟！王者榮耀單日營業額80億元　成長53％

繼續關！確診還趴趴走害107人隔離　山東確診男痊癒出院...警方秒帶走

為了搶一瓶漂白水！　17歲少女持刀捅傷71歲婦與9歲女童

寶格麗捐款助「加速研發新冠肺炎疫苗」　忍痛退出巴塞爾錶展

大叔割喉25歲小女友「剝皮肢解棄屍」　殘忍照竟登頭版引爆公憤

決戰點3月初！醫回溯「新冠肺炎4個案」：若空氣中病毒濃度大，不用15秒就感染

警圍捕毒品列管男　同車女友竟是通緝犯！胸罩搜出冰毒

菲律賓拒台入境　宿霧最大購物商場冷清...台籍導遊返台謀出路

Google工程師成立新公司　欲使「Bookbot」自動交付機器人重生

俗辣貓見陌生人「撐爆眼嚇傻」　躲到剩頭笑壞媽：惡貓沒膽！

中職／提薪資仲裁　張志豪：相信經紀人

快訊／新莊副都心板漆工廠起火濃煙竄天　驚人空拍畫面曝光

永和太平洋百貨改建豪宅　轉手讓利有共識！屋主自砍至少近300萬

大陸熱門新聞

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

即／湖北十堰市一區　宣布暫時管制

領解除隔離書5天　四川婦人確診新冠肺炎

即／湖北武漢肺炎暴增14840確診、242死

放生30重症患！武昌政府親自道歉

湖北一夜死242人！多地殯葬人員趕赴武漢支援

湖北街景曝　滯留台人絕望：我們不是病毒、生化武器

武漢70歲疑似新冠肺炎老翁跳樓身亡！

送胃痛者去醫院　自責家屬哭找外賣哥：丈夫確診死了　

首批境外採購醫療物資13日凌晨抵武漢！

快訊／上海市長應勇接任湖北省委書記！

武漢首開有條件解封　助二類人返漢

肯德基服務生確診…發病前「連續備餐9天」！

成都女連測4次均陰性！第5次「換方式再測」確診

更多熱門

相關新聞

台商5人在院　3人二採陰性望回檢疫所

台商5人在院　3人二採陰性望回檢疫所

首批武漢包機返台台商，檢疫所隔離邁入第9天，醫福會執行長王必勝表示，11日所有台商情況良好，並無人發燒或咳嗽，目前包含確診個案，共有5人在醫院，其中3人兩次採檢皆為陰性，有望在今晚轉回檢疫所繼續隔離。

安徽貓狗留守17天　網友熱心幫餵

安徽貓狗留守17天　網友熱心幫餵

外交部怒斥：中國是疫情擴散元兇

外交部怒斥：中國是疫情擴散元兇

漏了防護衣　檢疫官戴口罩手套也感染

漏了防護衣　檢疫官戴口罩手套也感染

疫情打亂烘焙展廿年來首度延期　北市糕餅公會：預計七月底開展

疫情打亂烘焙展廿年來首度延期　北市糕餅公會：預計七月底開展

關鍵字：

武漢肺炎傳染病冠狀病毒北美要聞用愛抗疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

陸配子女不選「台籍」有五理由

Keanna寫歌告白「雙魚座酒窩男孩」：I think I fall in love

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

更多

最夯影音

更多
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面