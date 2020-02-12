華為Mate 30 Pro將在英國開賣　20日登場賣3萬5780元　

▲華為Mate 30 Pro將在英國發售。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

華為在 2019 年推出的 Mate 30 Pro 手機，因在中國大陸以外海外市場無法搭載Google相關服務GMS（Google Mobile Service），導致銷售困難。但根據《9to5google》報導，華為現已確認將從2月20日起，在英國販售Mate 30 Pro。



Mate 30 Pro 手機將在英國零售商Carphone Warehouse販售，價格為899英鎊（約新台幣3萬5780元）。華為表示，目前已經開放預購。

Mate 30 Pro螢幕尺寸為6.53吋，側邊為88度的瀑布屏幕，特點是兩側都有明顯的彎曲邊緣，並有2400 x 1176p解析度，相機為一個圓型相機模組，總共有四顆徠卡鏡頭，包含一枚4000萬像素的電影鏡頭、一枚4000萬像素的超感光鏡頭、一枚800萬像素的長焦鏡頭，以及3D深感鏡頭。

雖然目前尚不清楚Mate 30 Pro 是否會預裝任何軟體，但據瞭解，用戶可以使用華為的Phone Clone應用程式傳輸移轉手機重要數據，進而啟用Facebook、WhatsApp等常用應用程式及其他功能。

此外，為了吸引客戶，Carphone Warehouse特別為預購了Mate 30 Pro的人提供的Huawei Watch GT 2和白色降噪FreeBuds 3的預購禮。