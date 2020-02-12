武漢肺炎燒八大！個工「寧可無套也要戴罩」　林森北圍事趴桌發楞

圖、文／鏡週刊
武漢肺炎衝擊各行各業，連八大行業也不例外，不僅有援交女要求男客性交易時全程戴口罩，酒店業績也掉了一半，其中又以台北市的酒店影響最大。
▲受武漢肺炎影響，各大酒店客人銳減，泊車人員沒事做，只能呆望街上人車。（圖／鏡週刊提供，下同）
週末傍晚、夕陽西下時分，台北市中山區林森北路及東區商圈的霓虹燈開始閃爍，但以往車水馬龍、人聲鼎沸的景象已不復見，取而代之的是稀疏車潮，和戴著口罩匆匆路過的行人。
酒店的泊車人員雖然照常上班，但根本沒客人上門，只能百般無聊地在櫃檯撐著下巴發呆，或者拿起衛生紙擦拭招牌，有些人則乾脆坐在店內大廳玩手機。
阿樂說著說著拿出手機，向本刊秀出幾名自己熟悉的「個工」，也就是以美容或按摩名義開設「個人工作室」，實際上從事性交易女子的LINE通訊紀錄，無奈地表示：「現在就連買春也要經過層層防疫措施，有些小姐雖然還是要靠賣淫賺取生活費，但她們的心態卻變成『寧可不戴套，一定要戴罩』，好像染上武漢肺炎比得愛滋還嚴重。」
這名女子接著又發了另一則訊息表示：「非常感謝我的好客人有送我充足的××抗菌液，每天都有噴灑房間，讓每位客人安心盡興的享受約會時光，這樣才不會辜負我的好客人的愛心。」看得出來為了維繫生意，該名女子相當用心在宣傳工作室的防疫。
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