武漢肺炎燒八大！個工「寧可無套也要戴罩」　林森北圍事趴桌發楞

圖、文／鏡週刊

武漢肺炎衝擊各行各業，連八大行業也不例外，不僅有援交女要求男客性交易時全程戴口罩，酒店業績也掉了一半，其中又以台北市的酒店影響最大。

▲受武漢肺炎影響，各大酒店客人銳減，泊車人員沒事做，只能呆望街上人車。（圖／鏡週刊提供，下同）



本刊調查，北市的酒店原本由趙、鄭、林姓業者三分天下，但3人年事漸高、逐漸淡出，近年一名綽號「毛毛蟲」的王姓業者竄起，收購7、8間酒店，甚至開起男公關店，讓其他酒店的小姐沉迷其中、不準時上班，其他酒店業者才在議論毛毛蟲影響生意，不料最近又碰上武漢肺炎，可謂雪上加霜。

週末傍晚、夕陽西下時分，台北市中山區林森北路及東區商圈的霓虹燈開始閃爍，但以往車水馬龍、人聲鼎沸的景象已不復見，取而代之的是稀疏車潮，和戴著口罩匆匆路過的行人。

酒店的泊車人員雖然照常上班，但根本沒客人上門，只能百般無聊地在櫃檯撐著下巴發呆，或者拿起衛生紙擦拭招牌，有些人則乾脆坐在店內大廳玩手機。

如此慘淡的景象，看在酒店經紀阿樂（化名）眼裡，簡直欲哭無淚。他向本刊表示：「從武漢肺炎疫情爆發以來，台北市各家酒店雖然都做好防疫措施，要求客人進場前得先量額溫、用酒精洗手，但畢竟是喝酒、玩樂的地方，總不能逼客人全程戴口罩吧？業者已努力防疫，客人還是很少上門，就連小姐都不願意上班！」

阿樂說著說著拿出手機，向本刊秀出幾名自己熟悉的「個工」，也就是以美容或按摩名義開設「個人工作室」，實際上從事性交易女子的LINE通訊紀錄，無奈地表示：「現在就連買春也要經過層層防疫措施，有些小姐雖然還是要靠賣淫賺取生活費，但她們的心態卻變成『寧可不戴套，一定要戴罩』，好像染上武漢肺炎比得愛滋還嚴重。」

只見阿樂的手機裡，一名在大頭貼放上修長美腿照的女子，先是在攬客群組中寫下：「武漢肺炎疫情嚴重，請帥哥們有身體不適千萬別約會，健康者約會也請戴口罩見面，你我都做好防疫第一步！」

這名女子接著又發了另一則訊息表示：「非常感謝我的好客人有送我充足的××抗菌液，每天都有噴灑房間，讓每位客人安心盡興的享受約會時光，這樣才不會辜負我的好客人的愛心。」看得出來為了維繫生意，該名女子相當用心在宣傳工作室的防疫。

另一名在大頭貼露出深邃事業線的女子，防疫方式則屬「身體力行派」，她貼出一張對話截圖，一名男客近晚間9點傳訊息詢問：「現在還能約嗎」「我在樓下了」，她斷然回說：「晚上我一般八點沒有事就睡覺了，早睡早起才會身體好，免疫力才會強，我每天健身，每天早睡早起，是為了自己身體，也是為了大家的安全，我沒有傳染病大家也會放心。」只能說為了防堵疫情，小姐們也算用心良苦。

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