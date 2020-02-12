妻否認發熱！外送員「不知病人確診」幫送醫　全網罵翻…真相曝風向秒反轉

▲外送員送胃疼病人去醫院，病人被確診新冠肺炎。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢一外送員在正常送餐途中，遇到有市民攙扶著一名男子向他求助，他趕緊上前詢問是什麼情況，得到的回覆是，「胃疼，需要去醫院。」隨後，外送員熱心幫忙將對方扶上車，一路送到附近的醫院。結果，該病患隨後竟「基本確診了感染武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19）」。

據《楚天都市報》報導，11日，一條這樣的資訊在大陸朋友圈廣泛流傳。上面寫道，「轉：洪山區南湖區域請火速擴散，今天早上有人請這個外送小哥送家裡一個胃疼的病人去醫院，去醫院後病人基本確診了感染冠狀病毒肺炎，請大家幫忙找找這個小哥，讓他自己儘快隔離，有不適及時去醫院！」

這條資訊還上傳了一張配圖，配圖顯示，該外送員穿著「餓了麼」蜂鳥配送（大陸外送平台）的衣服，電動單車後的裝餐箱卻是美團外賣（大陸另一家外送平台）。

餓了麼方面核查後確認，該外送員確實是「餓了麼」兼職外送員，他姓肖，以前是全職，後來因為個人原因，希望工作時間更自由，因此轉了兼職。

據悉，11日上午10點多，被救病人的妻子楊女和兒子一起，扶著生病的丈夫張男一起走出南湖某社區，因為走到社區醫院還有些距離，她和兒子有些吃力，此時正好碰到了這位好心外送員。

▲事件廣泛流傳。（圖／翻攝自網路）

隨後，外送員主動詢問，「怎麼了，需不需要幫忙？是生病了嗎？發熱嗎？」楊女回覆，「不發熱，是胃病，要去醫院看看。」當時，三個人都戴了口罩。這時，外送員很熱心，連忙說自己可以幫忙，將病人扶上車，推著往前走。

當事情在網路曝光後，網友一邊倒紛紛譴責病患一家，認為他們辜負了外送員的好意。對此，妻子楊女委屈回應，「我們真的不知道是肺炎，一直以為是胃病，不然我們也不會讓對方幫忙啊，肯定叫120了！」

當時，醫生初步診斷懷疑是新冠肺炎，建議去大醫院進一步確診。聽到醫生的話，楊女當時就懵了，「肺炎？沒搞錯吧？他沒有發燒啊！」隨後，丈夫被送到位於武昌區首義路的武漢市第三醫院。

在等待檢查結果的間隙，楊女突然想到，「外送員跟丈夫接觸過，會不會有感染風險？」她一下就慌了，趕緊將自己拍的背影照片發到了朋友圈，並配上了大家都看到的那段文字，「尋找外送員！」楊女愧疚不已，「我希望他沒事，希望能當面向他致謝。」她擔心表示，如果因此被感染，自己一家會愧疚一輩子。

「他當時戴了口罩，目前我們正在安撫對方情緒，並將立即將他送到隔離點觀察，相關的保險服務也會馬上跟進，」餓了麼相關負責人稱，正在排查今天他接到的外送訂單，「今天把老人送到醫院後，謹慎起見，他有把自己全身和餐箱都噴了酒精消毒。」

當天下午2點後，該外送員就結束了送餐回到家中。他家裡有2名老人、2名小孩，無親密接觸。後續，外送平台並將逐一排查相關訂單，並通知到其配送過的用戶。

據悉，這名外送員一直熱心助人，1月31日曾在送單途中，接到客戶求助「需要一名義工幫忙送救命的制氧機」，他果斷同意，取消了1天的工作，奔波了一整天，送完後還幫忙卸貨搬運酒精。雖然一天沒有收入，但他說，「救人才是大事！」

據最新報導， 12日凌晨1點31分，楊女的丈夫永遠離開了她，離開了兒子。