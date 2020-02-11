HBL／撐過三山考驗　能仁擒泰山3連勝獨走

▲史魯齊。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

108學年度HBL男甲級8強賽，衛冕軍能仁家商11日與同樣2連勝的泰山高中交手，在史魯齊單場22分挹注下，以70比58勝出，3連勝在男子組獨走。

由於複賽以分組第3進行，能仁8強前段會遭遇高排名球隊，現在已拿下南山、東山以及泰山，非常有機會提早搶下4強門票，也是目前男子組唯一未吞敗的球隊。

能仁第一節就打出24比10攻勢，第二節一度領先到20分，泰山曾將差距縮小到10分，但首節失血過多，加上能仁史魯齊、游艾喆以及王凱裕三路開火，最終12之差落敗斷了連勝。

史魯齊砍下22分、王凱裕拿下18分，游艾喆12分、10籃板、7助攻，王鈞聖也貢獻11分，泰山劉丞勳攻下24分、11籃板。

「上次JR NBA輸給他們，這次要討回來！」史魯齊表示，大家都說泰山太強了，想要證明能仁也很強，也感謝學長願意分球給他，游艾喆賽後開心喊道：「今天我們都靠史魯齊！」

泰山教頭廖文彬表示，第一節表現確實很差，球員認為守得住對方，同時外線表現也差，但輸球不是壞事，晉級還是有機會。

南山11日113比93擊敗南湖，東山81比62輕取光復，如此一來，南山、東山與泰山都是2勝1敗，苦吞2連敗的高苑，終於在這一天70比52擊敗青年，和南湖光復都是1勝2敗，青年3連敗成為唯一未開胡球隊。