記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11日）宣布，即日起提升港、澳、新加坡及泰國旅遊警告，港澳提升至第三級警告(Warning)，民眾避免至當地所有非必要旅遊；新加坡提升至第二級警示(Alert)，民眾至當地應採取加強防護措施；泰國提升至第一級注意(Watch)，民眾應遵守當地的一般預防措施。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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指揮中心說明，國際間持續新增新型冠狀病毒肺炎個案，其中香港已出現無明顯感染源之社區傳播及群聚；新加坡超過一半確診病例為當地感染且出現第三波傳染，並爆發輸出他國之會議群聚感染事件；泰國亦已出現未確定感染源個案及第三波傳染，但該國卻未對來自中國旅客採取相關入境管制或檢疫措施。基於防疫安全，指揮中心宣布即日起提升上述國家之旅遊疫情建議等級。

指揮中心統計，昨日國內新增95例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,617名個案，含18名確診、1,445名排除，餘隔離檢驗中（76名初驗陰性、其餘待檢驗）。除了首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。目前仍有10名確診個案之接觸者共383人持續居家隔離，其中13人有症狀已通報（11人陰性已排除、2人檢驗中）。另2月3日晚間自武漢返台的台商團，除了2月4日確診個案外，尚有4人隔離住院中，其他242人於集中檢疫場所密切健康監測。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診42,638例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增2,478例；病例中7,333例重症，1,016例死亡，疑似病例21,675例。

除台灣之外，國際間累計439例確診病例，分布於26個國家/地區；病例數以國際運輸工具（日本鑽石公主號）135例、新加坡45例、香港42例、泰國32例及南韓27例為多；病例中2例死亡，分別為香港及菲律賓各1例。全球已有72國實施中國大陸旅遊限制措施。

▲港澳旅遊警示提升至第三級！新加坡二級、泰國一級。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）