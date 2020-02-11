蔡英文午宴競選幹部、國策顧問：不能解散！還有800多萬票的期待

▲總統蔡英文。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文11日中午與多位國策顧問、全國小英之友會競選幹部餐敘，總統府發言人張惇涵於餐會後表示，餐會中總統聚焦在防疫工作上，她希望國策顧問能發揮影響力，幫忙宣導正確的防疫資訊，降低不必要的恐慌。此外，據與會者轉述，總統也向大家喊話，強調自己雖然不選第三次，但大家不可以解散，還有800多萬票的期待。

蔡英文中午應邀出席國策顧問的例行餐敘，會中包括台灣之友會總會長黃崑虎以及黃承國、吳寶田、顏志發，以及總統府秘書長陳菊、副秘書長李俊俋等人，席開5桌近百人參加。

總統府發言人張惇涵轉述，在餐會中蔡英文特別聚焦在防疫工作上表示，新年開春之際，台灣即面臨武漢肺炎的挑戰，防疫視同作戰，政府部門一刻都沒有鬆懈，政府各單位已經全面投入防疫，一定會全力防堵疫情。

張惇涵表示，蔡英文也希望各位國策顧問，能夠一起發揮影響力，幫忙宣導正確的防疫資訊，降低不必要的恐慌。

另外，蔡英文也認為，未來還有許多新工作與新挑戰，請國策顧問能夠適時反映社會動向和輿論，給予政府提醒與建議，並期許大家一起為台灣打拚。

據與會者轉述，蔡英文在會上除了感謝之外，也向大家說，雖然她不會再選第三次，但大家不可以解散，還有800多萬票的期待。而她在餐會上，都未動筷子，跟大家拍完照只停留約40分鐘便匆匆離開。