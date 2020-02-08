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30秒拔頭肢解！鹿耳門鞭春牛　百人飛撲狂搶「屍塊」

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記者趙蔡州／綜合報導

擁有30年以上歷史、台南鹿耳門聖母廟一年一度花火迎春系列活動8日盛大舉行。台南市長黃偉哲晚間上台主持鞭春牛活動，一邊聽著司儀祈求風調雨順、驅除瘟疫，一邊與其它來賓一起持鞭子不斷抽打春牛，直到最後第12鞭落下的瞬間，現場數百人立刻爆衝上前搶剝春牛，春牛短短30秒內就被完全解體分屍。

編按：鞭春牛為台灣傳統民俗活動，活動中使用的「春牛」並非真的牛。

影片中可以看見，市長黃偉哲受邀擔任主祭官，上台與議長郭信良、立委陳亭妃等人一起持鞭打春牛，最後在「台灣加油」呼喊聲中打下最後第12鞭，現場數百人立刻蜂擁上前瘋搶有祈福涵義的紙春牛，短短30秒春牛就被熱情的信徒解體分屍、完全消失在人海中，畫面看起來相當壯觀。

▲▼鹿耳門鞭春牛「30秒分屍」剝成塊　百人飛撲瘋搶現場High爆。（圖／翻攝自郭信良臉書）

▲春牛短短30秒內就被熱情的信徒分屍，沒有多久就完全消失在人海中。（圖／翻攝自郭信良臉書）

聖母廟施放120分鐘絢麗煙火及蜂炮，被譽為南台灣煙火盛事之一，同時還會進行相關如迎春牛、鞭春牛、爭春牛等一系列民俗文化活動，舉辦迄今已經有超過30年以上的歷史，每年都吸引了上萬人前往觀賞及體驗，深受各界肯定且具獨特性與文化特色。

據悉，「鞭打春牛」是與中國農業生產有關的一個傳統習俗，據說已有3千年歷史。立春是農曆24節氣的第1個節氣，標誌春天的來臨「一年之計在於春」，在立春這一天，鞭打用泥土塑成的春牛，就是象徵一年農耕的開始，農業是中國立國之本，所以無論官民，對這個儀式都非常重視。

▲▼2020年鹿耳門聖母廟煙火秀。（記者許凱彰翻攝）

▲聖母廟施放120分鐘絢麗煙火及蜂炮，被譽為南台灣煙火盛事之一。（記者許凱彰翻攝）

聖母廟春節期間也將春牛放在殿中，提供信眾摸牛討吉利，像是「摸牛頭、兒孫會出頭」、「摸牛嘴、大富貴」、「摸牛腳、家貨吃沒乾」、「摸牛尾、剩家貨」、「摸牛耳、吃百二」、「摸春牛、 年年有餘」，至於鞭春牛時，傳說只要搶到一塊碎片，就能旺一年。

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