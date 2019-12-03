正統鹿耳門聖母廟安座38週年祭儀大典　千人同賀「鹿耳門媽」

▲台南市正統鹿耳門聖母廟舉行「3建安座38週年祭儀大典」，由主委王明義，率委員、貴賓等人，循古禮上香祭拜，典禮莊嚴隆重。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市正統鹿耳門聖母廟，12月3日上午舉行「3建安座38週年祭儀大典」，由主委王明義，率委員、貴賓等人，循古禮上香祭拜，典禮莊嚴隆重，在送神、禮成後，各友宮廟代表與參加祭典來賓自由參拜，中午廟方於聖母廟廣場席開數百桌，宴請與會人員，讓活動圓滿完成。

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正統鹿耳門聖母廟，最早由棲居北縣尾與鹿耳門嶼的海商漁夫築草廟奉祀，經4百多年來的變遷，到了1981年（第3建），規模才算大致底定，舉行首次的安座大典，並題額為「正統鹿耳門聖母廟」，繼承古鹿耳門聖母廟香煙。

每年聖母廟安座大典，除了府城自家人慶祝外，全國8百多家「交陪境」的宮寺廟代表也到此共襄盛舉，現場鞭炮聲隆隆、鑼鼓喧天，藉著莊嚴肅穆的祭祀，信徒們表示出對「鹿耳門媽」的最高敬意。

天上聖母祝嘏大典（又稱安座儀式）已有38年歷史。1987年12月在台灣省政府民政廳協助下，舉辦全省第1次天上聖母祭儀示範觀摩會，以盡宗教責任與宗教義務，因到各界非常熱烈的回應，而紛紛提議，能繼續辦理，基於全省各地響應，廟方於每年安座週年慶的機會，邀請全省各界蒞臨觀摩，藉以讓祭拜典儀得到共識而趨於統一。

；祭典由聖母廟主委王明義帶領長官、委員、貴賓上香，進獻花果、壽桃、壽麵等祭品，向媽祖進行三跪九叩禮後，恭讀祝文，又在鐘鼓齊鳴後焚呈祝文。在送神、禮成後，各友宮廟代表與參加祭典來賓自由參拜。中午廟方於聖母廟廣場席開數百多桌「平安宴」，宴請與會人員，活動圓滿完成。