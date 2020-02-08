　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

武漢肺炎染病「2年齡分水嶺」曝光！　同樣疾病…下場大不同

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美廉社發送3000片兒童口罩。（圖／記者黃克翔攝）

▲兒童被發現較不容易染上新型冠狀病毒。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃心瑀／綜合報導

新型冠狀病毒（2019 n-CoV）疫情在全球不斷升溫，許多人更是口罩、酒精不離身，就怕一個不小心也被傳染。根據美國醫學會雜誌（JAMA）最新報告指出，從現在的趨勢來看，兒童受到新型冠狀病毒的影響較小，這種情況同樣也在SARS和MERS爆發中時出現過，而染病患者的中位數「49歲至56歲之間」，也就是所謂的中年者。

根據《紐約時報（The New York Times）》報導，美國醫學會雜誌5日發布一項報告，內容指出依照現有的數據，兒童相對而言很少出現跟成人一樣的嚴重症狀，更稱患者的中位數落在「49歲至56歲之間」。

對此，開發出新型冠狀病毒測試方式的香港大學李嘉誠醫學院講座教授裴偉士（Malik Peiris）表示，他強烈的猜測許多年輕人有被感染，但是症狀相對地比較輕。李嘉誠說，科學家可能沒有看到太多的兒童受感染，因為到現在都還沒足夠的輕症病例數據，但如果該種新型冠狀病毒像流感一樣，繼續在全球繼續傳播，將會看到更多的例子出現。

一個已公開的案例當中，一名10歲的小孩與家人一同到了疫情最嚴重的武漢，回到深圳的家之後，年齡介於36歲到66歲之間、一同前往武漢的家族成員，開始出現發燒、喉嚨痛、腹瀉和肺炎的狀況。醫生發現，這名10歲小孩的肺部也有感染新型冠狀病毒的現象，但卻沒有任何的外在症狀，使得一些科學家懷疑，這應該就是兒童被新型冠狀病毒感染的特徵。

澳洲新南威爾大學流行疾病學家萊伊娜（Raina MacIntyre）一直在研究新型冠傳病毒傳播，她說小孩在遭受病毒感染時，很有可能會無任何症狀，或是只有遭受輕度感染。

報導中指出，新型冠狀病毒的感染模式，跟SARS和MERS爆發時期所出現的模式相當雷同。2012在沙烏地阿拉伯和2015在韓國造成嚴重疫情的MERS，一共奪走了800多條生命，但大多數被病毒感染的兒童，卻從未出現相關疾病該有的症狀；而2003年SARS肆虐期間，有135名兒童受感染，但死亡的800多人當中，大多數都是45以上的中年人士，並且男性風險更高。

但兒童患病的年紀也是有分水嶺，研究人員發現，12歲以下的兒童儘管入院治療，需要帶氧氣罩或是其他治療的機率較小，12歲以上的兒童出現的症狀則是與成年人相似。其實同樣的病毒感染，兒童只有輕症，而成年人卻演變成重症的疾病並不罕見，就像兒童得水痘並不會有多大的傷害，但對成年人來說卻是災難性的疾病，其中有一個原因很可能是因為易感，因為成年人可能患有例如糖尿病、高血壓或是心臟病，進而削弱了成年人的抵抗力。

人體的免疫力對於抵抗病毒來說很重要，但同時也會隨著年齡成長而下降，尤其是在中年以後。萊伊娜指出，人在50歲之後身體的各項指數就會下降，這也是為何在大多數被病毒感染的情況下，老年人的發病率最高。

此外，關於新型冠狀病毒的另一個關鍵問題極是，被感染但呈現無症狀的兒童，是否能將病毒傳播給其他人。萊伊娜說，年輕人跟孩子與社會的聯繫最密切，若是這些族群沒有意識到自身帶有病毒，很有可能會把病毒擴散，使得疫情變得加劇；現在最需要做的就是充分了解這種流行疾病，有了更詳細的數據，可能會讓一些觀察結果改變，例如：男性罹病率較高。

美國許維爾市范德堡大學小兒科傳染病學專家丹尼森（Mark Denison）則稱，在新型冠狀病毒的影響之下，受感染的兒童數應該不會突然增加，他很難想像兒童臨床疾病的報告率會如此的低，只有2、3例的出現。

ET快訊
睡前喝牛奶嗆到！李登輝晚間送榮總急診　留院觀察中
韓國瑜為何聞消毒水？陳柏惟答案曝光　網笑翻秒懂
「這號什麼名字？」陳時中怕講錯向幕僚確認　登船漏網鏡頭曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／日本第4批撤僑包機確診1例　累積病例達90例

日本武漢肺炎病例「累積90例」　第4批撤僑包機20多歲青年確診

泰國軍人持槍殺人逃進百貨公司　台人目睹撤離

李顯龍發表「武漢肺炎」聲明疫情：若病例持續攀升　輕症者或不必入院

武漢肺炎染病「2年齡分水嶺」曝光！　同樣疾病…下場大不同

不斷更新／日本第4批撤僑包機確診1例　累積病例達90例

日本武漢肺炎病例「累積90例」　第4批撤僑包機20多歲青年確診

泰國軍人持槍殺人逃進百貨公司　台人目睹撤離

現場槍聲狂傳…16人遭挾持！泰士兵「斃了長官」掃射群眾　已知17人死亡

快訊／李顯龍也喊話了！6分影片「不要搶衛生紙」

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

視察防疫「捧聞消毒水」挨轟！　韓國瑜解釋：只是想要確認比例

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

李顯龍發表「武漢肺炎」聲明疫情：若病例持續攀升　輕症者或不必入院

武漢肺炎染病「2年齡分水嶺」曝光！　同樣疾病…下場大不同

不斷更新／日本第4批撤僑包機確診1例　累積病例達90例

日本武漢肺炎病例「累積90例」　第4批撤僑包機20多歲青年確診

泰國軍人持槍殺人逃進百貨公司　台人目睹撤離

現場槍聲狂傳…16人遭挾持！泰士兵「斃了長官」掃射群眾　已知17人死亡

快訊／李顯龍也喊話了！6分影片「不要搶衛生紙」

快訊／至少12人死亡！泰國士兵持槍「購物中心大規模掃射」　16人遭挾持

【黃寶慧】慧眼看天下／肺炎疫情全球警報！前進美國　獨訪前AIT主席卜睿哲

川普「無罪後報仇」　革職兩名彈劾案證人！

全英賽還不能復出！　球王桃田賢斗右眼開刀至少再休3個月

奧斯卡入圍／馬丁史柯西斯給70年代的情書　《愛爾蘭人》技術最新演員最舊

李顯龍發表「武漢肺炎」聲明疫情：若病例持續攀升　輕症者或不必入院

快訊／睡前喝牛奶嗆到！李登輝驚傳送急診…留院觀察中

武漢肺炎染病「2年齡分水嶺」曝光！　同樣疾病…下場大不同

朴志訓戴手套擊掌　粉絲「口罩寫字」出奇招！見3色燈海應援：有點哽咽

聖母廟元宵節花火迎春　黃偉哲踩街、啟炮、鞭春牛全程參與

星光一班歌手寶瓶星號演出！下船後自主隔離14天：才對得起社會

25歲元老級維密超模「該邊挖洞」！鏤空直逼害羞三角洲

台北燈節星海燈廊打造網美熱點　東森購物580萬紅包大方抽

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

國際熱門新聞

快訊／至少12人死亡！　泰國士兵持槍「購物中心大規模掃射」

武漢人發文教「闖關日本」　日網氣到報警

鑽石公主號再增3確診　國籍公布

美公民感染新型冠狀病毒　病逝武漢

川普：中國對抗武漢肺炎相當專業

起底武肺用藥瑞德西韋藥廠　跌股價滅C肝

16人遭挾持！泰士兵購物中心掃射群眾　已知17人死亡

歐8議員挺台 要求WHO改正錯置中國項下

血佈滿地！夫妻領養只為「把狗炸來吃」

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

哈佛學者：武漢肺炎再1個月達高峰

WHO：避免用中國、武漢形容病毒

更／日美公民病逝武漢　英國首名孩童確診

即／日6旬男病毒性肺炎於武漢病逝

更多熱門

相關新聞

少林寺掃購各國防護物資　全捐大陸一線

少林寺掃購各國防護物資　全捐大陸一線

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情不斷傳出，大陸各省更是傳出嚴重災情。對此，嵩山少林寺透過各國少林文化中心，採購了大量防護服、護目鏡、口罩等物資，捐贈給一線的防護人員，目前已經捐了100萬片口罩。

日武肺病例累積90例　第4批撤僑包機20歲男確診

日武肺病例累積90例　第4批撤僑包機20歲男確診

即／第11排有人發燒！華航尋IT129航班

即／第11排有人發燒！華航尋IT129航班

怕感染武漢肺炎…用鑰匙按電梯！馬西屏驚：多可怕

怕感染武漢肺炎…用鑰匙按電梯！馬西屏驚：多可怕

寶瓶星號開門了！馬尾妹瞇眼笑下船

寶瓶星號開門了！馬尾妹瞇眼笑下船

關鍵字：

兒童新型冠狀病毒武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

快訊／至少12人死亡！　泰國士兵持槍「購物中心大規模掃射」

別搶了！醫大推「DIY布口罩」…實測超狂3層防護

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

即／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

寶瓶星號抵基隆港　陳時中「親自登船」　25名檢疫人員整備上船

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

即／陳時中露出笑容！大喊任務達成

武漢人發文教「闖關日本」　日網氣到報警

「台北運動吧」粉專A片8連發！體育局回應了

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

感染科主任「大眾運輸一定要戴口罩」網暈

更多

最夯影音

更多
公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實
血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面