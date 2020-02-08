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台積電元宵徵才　 吸引300人參加

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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，辦理台積電技術員徵才活動，吸引大批民眾前來參加。（圖／記者林悅翻攝）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，辦理台積電技術員徵才活動，吸引大批民眾前來參加。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新世代最嚮往的企業之一「台積電」，8日和勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，辦理技術員徵才活動，吸引大批民眾前來，現場有近300人參加，民眾表示在元宵節找工作，能有好采頭，祈能如願進入夢想的公司。

這是永康中心過年後的第一場徵才，也是農曆的元宵節，永康就業中心黃豑頡主任表示，今年過年正好碰到「武漢肺炎」的疫情，活動前便對有興趣參加的民眾加強防疫宣導，今天也針對參加者量體溫，並且加強消毒，讓參加者能更安心，參加的民眾都有配合配戴口罩保護自己，剛開始時很擔心民眾的意願是否會減少，能有這樣的成績，相信今年在業務推廣上一定會更順利。

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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，辦理台積電技術員徵才活動，吸引大批民眾前來參加。（圖／記者林悅翻攝）

家住朴子從事自動化控制27歲的張先生，現在在台積電的協力廠商工作，對於台積電非常嚮往，8日特別起個大早前來，希望有好的成績；32歲葉小姐，現在在南科上班，知道台積電的福利及薪資在南科一直是企業的標竿，8日剛好沒有上班，特別前來參加，也希望有好運氣。

永康就業中心表示，除了2月8日這場徵才外，雲嘉南分署嘉義就業中心也於2月11日10時至16時於嘉義體育館（嘉義市東區彌陀號381號）辦理台積電下一場技術員徵才，請民眾多加把握；永康就業中心並表示過年後有想轉換工作的民眾可多加利用公立就業服務機構，另「雲嘉南分署YS青年職涯發展中心」從2月開始週一至週日上班時間都有提供服務（國定假日除外），歡迎青年朋友們，對於職涯或工作有任何問題的都可前來諮詢。

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