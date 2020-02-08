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【黃寶慧】慧眼看天下／肺炎疫情全球警報！前進美國　獨訪前AIT主席卜睿哲

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新聞節目中心／綜合報導

隨著武漢肺炎疫情成為國際重大議題，全球都有共識，「防疫」絕對是目前首要目標，但在此之前，疫情最初爆發地，武漢當局的初期應變機制卻引發外界質疑；如今隨著疫情肆虐各國，確診病例日漸攀升的台灣，卻因為遭世界衛生組織拒於門外，無法即時獲得疫情資訊，多年來的政治角力也再次浮上檯面。到底在這波疫情當中，誰是讓疫情失控的罪魁禍首？甚至還有陰謀論四起，難道疫情的隱匿，和台灣1月11日的總統大選有關？《慧眼看天下》第86集，獨家專訪到華府智庫「布魯金斯研究院」資深研究員，也是前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲，與主持人黃寶慧深度分析，揭露選前選後的兩岸及台美關係，與武漢肺炎疫情帶來的重大警示。

▼黃寶慧前進華府智庫布魯金斯學會，獨家專訪卜睿哲。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

▲ 《慧眼看天下》主持人黃寶慧，率採訪團隊前進華府智庫布魯金斯學會，獨家專訪前AIT主席卜睿哲。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

人人聞之色變 「武漢肺炎」疫情燒全球
2020新的一年才剛開始，一種新型冠狀病毒卻迅速蔓延，讓人人聞之色變，疫情從原本的發源地中國大陸武漢市，到如今已經延燒全球，累積病例超過2萬例，累積死亡病例也已超過5百例；大陸境內目前已有50座城市陸續宣布封城，眼看防疫迫在眉睫，但這種新型冠狀病毒，也就是俗稱的「武漢肺炎」，至今卻讓醫護人員束手無策。

▼ 武漢肺炎疫情肆虐，已有超過50城市宣布封城。（圖／路透）▼ 武漢肺炎疫情肆虐，已有超過50城市宣布封城。（圖／路透）

川普發表國情咨文 偉大美國再起
美國總統川普本周發表任內第三場國情咨文，演說中，川普細數三年來政績，多次提到美國經濟、軍事狀態，都是前所未有的好；不過當中也發生不少小插曲，演說前，眾院議長裴洛西要和他握手，卻被川普當面技術性閃過，讓兩人的緊張關係再度成為話題。而就在川普發表國情咨文隔天，由共和黨主導的參議院，針對川普彈劾案進行表決，一如外界預期，川普最終獲判無罪。

▼美國總統川普發表國情咨文演說。（圖／路透）

▼美國總統川普發表國情咨文演說。（圖／路透）

英國正式脫歐 笑淚中走上未知路
和歐盟牽手將近半世紀的英國，歷經三年半的民意糾葛，跌宕起伏的「脫歐」大戲，終於在上個月31日晚間宣告落幕，英國正式完成脫歐程序，踏上了一條前人不曾走過的路，接下來為期11個月的過渡期，英國將和歐盟展開自由貿易協定談判，「後脫歐時代」的來臨，首相強森信心滿滿，但未明的前景，也時刻牽動國際情勢，引發關注。

▼英國正式脫歐，民眾開心慶祝。（圖／路透）

▼英國正式脫歐，民眾開心慶祝。（圖／路透）

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《ETtoday筋斗雲》

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
連千毅年後悄悄交保？臉書發文打卡「蘭庭國際」　網狂喊3字
即／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北　70消防到場搶救
台灣最狂「運口罩車」三重趴趴走　網替郵差捏冷汗：會不會被搶？
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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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