南橫公路台東摩天段預拌混凝土車翻落山谷　駕駛甩出車外死亡

▲▼ 警消人員於事故發生地點斜坡約20公尺處發現王姓駕駛倒臥在雜草樹木下，已明顯死亡。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣關山警分局於7日14時許接獲民眾報稱「有部車輛摔落山谷，請員警到場處理」，隨即通報利稻派出所，由所長田政福及警員嘪慶霖前往，抵達現場發現路邊護欄有磨擦痕跡，經往約500米深的山谷探去，有樹木遭撞擊折斷痕跡，研判車輛已摔落山谷，另於斜坡約20米的草木下發現有具屍體，經查證為駕駛預拌混凝土車王姓駕駛，該事故由交通事故處理小組深入調查，以釐清事故發生原因。

「有車摔落山谷」！台東縣關山警分局勤務指揮中心於7日14時30分接獲民眾報稱「台20線摩天段有車摔落到山谷」，接獲報案後立即通報利稻派出所，所長田政福與警員嘪慶霖隨即趕赴現場，抵達時未看到車輛，但在道路地上發現有掉落物，路邊護欄有刮擦及凹陷痕跡，遂沿路邊向斜坡搜尋，見到斜坡上的樹木有遭壓斷及撞擊痕跡，研判車輛已翻落山谷，同步通報偵查隊、交通事故處理小組、消防隊及救難人員前來協助，在眾人搜尋下，於事故發生地點斜坡約20公尺處，發現有人倒臥在雜草樹木下，口中有血跡、臉也變黑，已明顯死亡，復經查證死者為該預拌混凝土公司王姓司機無誤，該事故發生原因，由交通事故處理小組深入調查中。

▲ 員警抵達台20線162公里處(摩天段)現場，發現路邊護欄有磨擦痕跡，地上有掉落物。（圖／記者楊鈞典翻攝）

關山警分局長潘仕能表示，台20線也就是南橫公路，該公路大部分路段路幅較小又蜿蜒，且山區天候變化較大，偶有零星降雨及大霧，請駕車至山區遊玩或工作民眾，務必小心慢行，也切勿酒後駕車，並繫上安全帶，以確保行車安全。

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