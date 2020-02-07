快訊／國民黨：黨內選舉贈禮勿用口罩酒精　嚴重者開除！

▲國民黨7日下午召開中央選舉監察委員會第一次會議。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨7日下午召開中央選舉監察委員會第一次會議，國民黨強調，嚴禁候選人用口罩、酒精等防疫物資當選舉贈品，嚴重者將撤銷參選及當選資格，最重可予「開除黨籍」處分。

國民黨選間委員會議中通過109年黨主席補選暨中常委選舉候選人資格審查，至於候選人年度募款責任額部分，授權中央委員會於2月10日下午五時前認定是否完成，若未完成責任額則取消參選資格。

國民黨表示，為維護選風及配合武漢肺炎防疫工作，國民黨特別強調，由於防疫用品不足，為確保防疫資源優先讓醫護單位使用，嚴禁候選人及支持者以候選人名義致贈防疫相關用品，包括口罩、酒精等防疫物資，如有上述行為，嚴重者將撤銷參選及當選資格，最重可予「開除黨籍」處分。

除此之外，下午會議由候選人代表抽出黨主席補選候選人號次，1號江啟臣、2號郝龍斌，並通過派任各縣市選監小組召集人及委員共128位，同時審定通過中常委選舉選舉人名冊、各項選務工作執行中央選監委員派任作業及印製選票時程等選務工作。

中央選監委員會重申，本次黨主席補選暨中常委選舉，參選同志應遵守不賄選、不請客、不送禮等規範，並遵守政黨法等相關規定，不得有違法情事，如有違反規定，最重亦可予「開除黨籍」處分。



中常委選舉登記結果：

現任中常委：(17位)

江碩平、李傅中武、呂學樟、沈慶光、謝坤宗、曾文培、陳雙全、林文瑞、蔣根煌、陳宗興、侯彩鳳、沈智慧、徐榛蔚、范成連、楊博仁、李德維、劉大貝

新登記：(32位)

曹嘉豪、賴調燦、游顥、陳維德、孫健萍、陳儀君、陳汪全、許長輝、鄧治平、邱素蘭、鄭正鈐、魏嘉賢、謝坤宏、張智倫、李玉文、黃嘉俞、黃紹庭、林金結、曾東陽、周孟蓉、陳天成、黃敬平、高思博、鄭任宗、陳炳甫、謝瀛華、連元章、應曉薇、王欣儀、童惠珍、謝衣鳳、史碩仁