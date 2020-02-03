高波級護衛艦赴中東護油輪　200名自衛隊員脫帽揮手道別

▲日本自衛隊員在出港後向民眾揮手致意。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本自衛隊在2日派遣高波級護衛艦（Takanami）前往中東，從神奈川縣橫須賀基地出港，隨行船員約有200名，確保在美國和伊朗之間緊張局勢之下，日本籍油輪可以得到保護。首相安倍晉三在啟航典禮上表示，每一年都有成千上萬的日本籍船隻在這條航線上通行，負責著日本90%的石油供應，所以確保船隻可以安全無慮，是一項非常重要的任務。

對於日本來說，派遣軍艦到軍事緊張地區是一個高度敏感的問題，因為在二戰後的軍事力量被加以限制，軍隊只能以自衛隊自居。

安倍晉三在出任首相之後，為了讓日本脫離戰敗國的影響，以擁有獨立的軍事、外交權，積極承攬、參加各種國際會議與活動，提升日本的國際地位，針對中東地區，除了在2019年與今年2度出訪外，這次因為美伊之間的衝突，造成中東海域的緊張關係，讓安倍晉三能一展軍事野心。

▲高波級護衛艦（Takanami）。（圖／路透）

這次任務高波級護衛艦將與先前出發的P-3獵戶座海上巡邏機會合，共同執行為期1年的偵查任務。藉著這次的美伊衝突，安倍晉三以自衛之名背後卻打著如意算盤，除了穩定日本的石油進口外，也用大舉出兵的舉動，向擁有獨立軍事權的目的邁出一大步。

這次派遣的是「高波號」護衛艦（DD-110），長151公尺、寬17.4公尺，滿載排水量可到6300噸，這次任務將在阿拉伯海北部和亞丁灣巡邏，但不會進入荷莫茲海峽。