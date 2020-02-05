大陸副研究員建議：有必要設立「防疫常備軍」　參考美國公衛服務軍官團

▲大陸副研究員王鵬建議，有必要設立「防疫常備軍」。（圖／翻攝《解放軍報》）



記者林彥臣／綜合報導

新型冠狀病毒（2019-nCoV）也就是武漢肺炎疫情在大陸影響日益嚴峻，中國人民大學「重陽金融研究院」副研究員王鵬就對此投書建議，可參考美國的「公共衛生服務軍官團」，設立「防疫常備軍」，平時監控地方或海外派駐地的疫情，當重大疫情爆發時，也能夠立即動員全力撲滅疫情。

王鵬投書陸媒《觀察者網》指出，在救災抗疫的公共衛生與應急實踐中，也暴露出種種深層次問題，值得反思，並拿出制度性的應對方案。故此，本文試圖提出並論證：宜在現有部署的基礎上，儘快建立、擴充、磨合錘鍊一支直屬中央軍委指揮、常設建制、專職應對核/生/化/流行病威脅的正軍級（以上）防疫常備軍，可歸建於中國人民解放軍戰略支援部隊或中部戰區等軍種部門。

王鵬指出，美國聯邦政府設有「美國公共衛生服務軍官團」（The U.S. Public Health Service Commissioned Corps, PHSCC），是美國公共衛生局隸下的聯邦制服部隊，亦是美國七支制服軍種之一。他們既是軍人，又是公共衛生人員。這支大約6000人的部隊，不僅承擔美國國內防疫工作，也可以派駐海外，參與國際救援。公共衛生服務軍官團受到美國衛生及公共服務部的管理。公共衛生服務軍官團的首長是具備等同海軍中將級別的醫務總監。醫務總監直屬於具備海軍上將階級的衛生助理部長

王鵬認為「防疫常備軍」在平時，以2年或3年為期，進行輪崗，以確保防疫軍任何一名指揮戰鬥人員在6-9年的服役期限中，都有三分之一的時間戰鬥在第一線，經受疫病災害的「戰火」考驗，參與國際救援，幫助友邦共同應對病毒、災害的威脅。通過獨立或參與聯合國組織的相關救援活動，可以使防疫軍常年保持戰鬥狀態，而不至於悠遊懈怠。

▲「防疫常備軍」在戰時就要負責協調物資，與緊急搭建醫院的工作。（圖／翻攝北京日報）



王鵬認為在戰時，也就是重大疫情爆發時，經中央應對疫情工作領導小組和中央軍委核准，將爆發疫情的省份（或包括其周邊地區）劃為「疫區」。「疫區」即「戰區」。在實行軍管的省、市，防疫常備軍統一指揮，全權指揮協調各方，合理迎擊疫情。疫情結束後，中央大隊撤回首都修整，地方大隊輪崗對調。

疫區/戰區劃定後，中央大隊攜物資、器械空降疫區，與原先駐紮於該省的地方大隊匯合，組裝空運來的貨櫃模塊，搭建野戰醫院。同時召喚鄰近省份的地方大隊前來增援。在出現極端重大疫情時，也可召喚海外大隊回國支援，協同作戰。

防疫軍指揮協調疫區內的市內物資運輸，有力保障醫務人員和市民的日常需求。疫區內的醫用、民用生活物資，包括外界捐贈錢款、物資，都由防疫軍在當地政府配合下收納、指揮、調度，並在其官網上實時更新、公示，確保每一筆慈善捐款和國家劃撥的專項物資、資金，來有源頭，去有落實。防疫軍不是「太上皇」，同樣要接受中央軍委和全國人民的監督，如有任何貪腐、挪用、延誤，同樣將受嚴懲。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。