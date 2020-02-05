　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

武漢肺炎波及陸國防軍備　殲-15製作喊卡、第三艘航母無限停工

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲ 江南造船廠暫停國產航母的研發作業。（圖／翻攝自江南造船有限責任公司）

實習記者羅明輝／綜合報導

武漢肺炎疫情重創大陸經濟，現在就連國防方面也受到波及。負責生產國產航母的上海江南造船廠，近日就宣布為「專注防疫」無限期停工；負責製造殲-15戰機（J-15）的瀋陽飛機公司也跟進，宣布春節假期延長，將暫時停擺戰機的研發作業。

綜合《防衛世界》（Defense World）及《東網》報導，據了解，冠狀病毒發源地的湖北省武漢市，是華中地區最大的工業重鎮，不少重要軍事裝備都是由這裡的設計中心所研發，像是「武昌造船工業集團」負責建造潛艦、「海軍工程大學」專門開發先進海軍技術等。除此之外，就連研發電磁彈射器、電磁軌道炮、全電動推進器的單位，也同樣位於武漢地區。

▲ 殲-15艦載戰鬥機的製造工程也暫停 。（圖／翻攝自中國海軍網）

雖然公司並不在武漢，但擔憂員工中可能有人在近一個月內去過武漢，不少單位，像是建造第三艘航空母艦的江南造船廠，以及負責生產殲-15艦載戰鬥機的瀋陽飛機公司，都陸續以阻止新型冠狀病毒繼續傳播為由，公告春節假期延長，同時也要求病毒爆發開始，曾經到訪其他城市的員工先自主在家隔離14天，證明沒有感染病毒後，再通知公司。

假期延長意味著新型航艦和戰鬥機的研發進度將有所延誤。《環球時報》3日就引述大陸軍事高級顧問徐光裕的話，武漢肺炎將對大陸的武器裝備計劃造成影響，短的話就是幾個月，長的話甚至是一年。

ET快訊
陳時中淚灑記者會...遭酸民謾罵　主播動怒開嗆
陳時中現身藥局！實測口罩實名制　卻因這關鍵買不到
「這藥1天內治愈武漢肺炎病患」！大陸疑搶先美國註冊專利
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

武漢肺炎波及陸國防軍備　殲-15製作喊卡、第三艘航母無限停工

花5.23億美元維修！美軍費茲傑羅號驅逐艦2年後終於歸隊

俄羅斯國防部：軍機升空前往武漢　執行撤僑任務

盼國艦國造　佐科威親訪印尼首艘自製潛艦「阿魯格羅號」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢肺炎波及陸國防軍備　殲-15製作喊卡、第三艘航母無限停工

花5.23億美元維修！美軍費茲傑羅號驅逐艦2年後終於歸隊

俄羅斯國防部：軍機升空前往武漢　執行撤僑任務

盼國艦國造　佐科威親訪印尼首艘自製潛艦「阿魯格羅號」

台東穿山甲過馬路遭車撞　受驚嚇捲曲成一團！警目擊送醫　

「2019金桃獎」53案競逐　桃園市府14機關榮獲

田徑金牌手代課當老師…誘國中妹摩鐵車震！賠50萬換緩刑

奧運銀牌大馬雙蔚逾期報名2站賽事　低級失誤很可能無緣東奧

越南、沙國爆發禽流感疫情　撲殺逾40萬隻家禽

2020綠能與循環經濟特刊　聚焦全球極端氣候

英國政府更新對中國旅遊警示：建議「所有英國人」離開中國

宋柏緯「5米落水戲」超驚險！　安心亞逃過一劫：感謝導演把我刪掉

義大利參議員聯名致函WHO　關切將台灣列為中國大陸疫區

口罩實名制購買6日上路！網友發起「我OK你先領」禮讓口罩運動

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

軍武熱門新聞

花5.23億美元修！費茲傑羅號2年後歸隊

俄國防部：軍機前往武漢　執行撤僑

佐科威巡視印尼首艘自製潛艦「阿魯格羅號」

殲-15、第三艘航母製作因武漢肺炎喊卡

擊落印度戰鬥機！　巴基斯坦JF-17飛行員帥樣曝光

中鋼潛艦鋼板「水下900米不斷裂」

IDF低空操作決策時間僅1秒

台灣軍力全球第24　周圍國家都前10

中國軍網：電子設備是反蜂群的武器

澳洲血淚經驗！12艘潛艦最終成本4.7兆

安倍派護衛進中東　自衛隊員脫帽道別

南韓國造KF-X戰鬥機　掛載流星飛彈

日本部署400公里反艦飛彈　台灣也在射程

軍中練刺槍術　網笑：拿不起槍？

更多熱門

相關新聞

泰國宣布列管口罩　哄抬價格可關7年

泰國宣布列管口罩　哄抬價格可關7年

武漢肺炎疫情蔓延，除了台灣以外，泰國也宣布將進行出口管制，將口罩、洗手液列為「管控商品名單」，由政府管理分銷與出口。泰國商業部長朱林（Jurin Laksanavisit）表示，目前泰國已有25確診，造成民眾搶購口罩等用品，出口量也大增，但為了保護本國公民，也避免廠商哄抬價格，約有500多樣產品列入管制，民眾也可向政府檢舉趁機漲價的業者。

武漢肺炎重演SARS房市危機？　專家3點駁回

武漢肺炎重演SARS房市危機？　專家3點駁回

中港澳航線重傷「大砍1200班」

中港澳航線重傷「大砍1200班」

民進黨估立院新會期最晚21日開議

民進黨估立院新會期最晚21日開議

中華男籃主場打不打　等FIBA決定

中華男籃主場打不打　等FIBA決定

關鍵字：

武漢肺炎航母殲-15J-15徐光裕軍武大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

WHO：健康民眾戴口罩沒洗手感染武漢肺炎風險更高

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面