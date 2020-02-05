武漢肺炎波及陸國防軍備　殲-15製作喊卡、第三艘航母無限停工

▲ 江南造船廠暫停國產航母的研發作業。（圖／翻攝自江南造船有限責任公司）

實習記者羅明輝／綜合報導

武漢肺炎疫情重創大陸經濟，現在就連國防方面也受到波及。負責生產國產航母的上海江南造船廠，近日就宣布為「專注防疫」無限期停工；負責製造殲-15戰機（J-15）的瀋陽飛機公司也跟進，宣布春節假期延長，將暫時停擺戰機的研發作業。

綜合《防衛世界》（Defense World）及《東網》報導，據了解，冠狀病毒發源地的湖北省武漢市，是華中地區最大的工業重鎮，不少重要軍事裝備都是由這裡的設計中心所研發，像是「武昌造船工業集團」負責建造潛艦、「海軍工程大學」專門開發先進海軍技術等。除此之外，就連研發電磁彈射器、電磁軌道炮、全電動推進器的單位，也同樣位於武漢地區。

▲ 殲-15艦載戰鬥機的製造工程也暫停 。（圖／翻攝自中國海軍網）

雖然公司並不在武漢，但擔憂員工中可能有人在近一個月內去過武漢，不少單位，像是建造第三艘航空母艦的江南造船廠，以及負責生產殲-15艦載戰鬥機的瀋陽飛機公司，都陸續以阻止新型冠狀病毒繼續傳播為由，公告春節假期延長，同時也要求病毒爆發開始，曾經到訪其他城市的員工先自主在家隔離14天，證明沒有感染病毒後，再通知公司。

假期延長意味著新型航艦和戰鬥機的研發進度將有所延誤。《環球時報》3日就引述大陸軍事高級顧問徐光裕的話，武漢肺炎將對大陸的武器裝備計劃造成影響，短的話就是幾個月，長的話甚至是一年。