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次氯酸消毒液抗病毒！彰化易購、廣寧樂善團　明後2天送3千瓶免費發放

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記者唐詠絮／彰化報導

武漢肺炎疫情不斷擴大，除政府積極防堵，民眾也應做好「防疫大作戰」，不過現在口罩一片難求，酒精、消毒液也一樣到處都買不到，讓有需要的民眾不知所措，為協助民眾防疫，易購公司、廣寧樂善團、彰化縣議員張雪如服務處將提供3千瓶各次氯酸消毒液，民眾只要持身分證等有效證件即可索取，每人限領1瓶。

▲彰化明後2天將發放3千瓶次氯胺酸消毒液。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化明後2天將發送3千瓶次氯胺酸消毒液。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲議員張雪如正在製造趕工中。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲議員張雪如說次氯胺酸消毒液對人體皮膚、環境都無害。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張雪如說，次氯酸水為利用氧化還原來幫助消毒，是許多幼兒園、公司行號等用來取代酒精的消毒液，因為原料只有食用鹽跟自來水，對人體皮膚、環境都無害，也較酒精溫和，但缺點是不耐久放，因武漢肺炎確診人數不斷攀升，希望民眾先把口罩讓給需要的第一線醫療人員、需要到醫院的生病民眾、第一線警察、消防、防疫等工作人員，也需常洗手抗病毒，若在公共場所不方便一直洗手，就可以用次氯酸水先消毒。

▲彰化明後2天將發放3千瓶次氯胺酸消毒液。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲志工正在趕工中。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張雪如說，明天上午9時起，將在其服務處與位於大村鄉得易購公司兩處提供次氯酸液，為30ml隨身瓶共3000瓶，民眾可保留瓶子，未來將協調廠商持續供應次氯酸水，直接拿著第一次領取的瓶子去裝即可。

▲調配次氯胺酸消毒液原料。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲調配次氯胺酸消毒液原料。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員榮醫院醫療副院長涂川洲說，勤用肥皂洗手是最好的防疫措施，但在公共場所可能不方便，酒精、漂白水、次氯酸液都可取代用來消毒，但酒精容易刺激皮膚，次氯酸水原料天然簡單，以特殊儀器製成，需在不透光容器中可保存2周，消毒效果與酒精差不多，是很好的消毒取代品，但也呼籲民眾勿過度恐慌，只要養成每到新環境就勤洗手的好習慣，就不會有問題，而口罩是有症狀的人需要戴上以保護別人，在健康場所不需要戴口罩，應將口罩留給需要的人。

▲彰化明後2天將發放3千瓶次氯胺酸消毒液。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化明後2天將發送3千瓶次氯胺酸消毒液。（圖／記者唐詠絮翻攝）

領取日期地點如下：
1、2/8（六）上午9：00起張雪如服務處提供30ml隨身瓶1000瓶。員林市員水路二段534號
2、2/8、2/9日上午9：00提供30mL2000瓶。易購公司大村鄉大崙路6-2號
可自行準備空瓶裝取至疫情控制（限500cc以下容器）。

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