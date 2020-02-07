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日本酒店巧與冠狀病毒撞名　網友推特同情留言「令和最大風評被害」

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日本大阪一間酒店與冠狀病毒撞名（圖／翻攝自大阪コロナホテル臉書）

▲大阪一間酒店的名字，令人聯想起新型冠狀病毒。（圖／翻攝自大阪コロナホテル臉書）

記者洪菱鞠／綜合報導

中國大陸爆發武漢肺炎後，疫情持續擴散，並蔓延全球20多個國家，造成人心惶惶，現在一聽到武漢肺炎或是新型冠狀病毒，不少人感到害怕、擔憂，各地紛紛上演搶購口罩、酒精等防疫品景象，而這波疫情也影響許多行業，一間位於日本大阪的酒店就意外受到波及，被網友稱是「令和最大的風評被害」。

鄰近新大阪車站的科羅納酒店（大阪コロナホテル），交通便利位置好，在訂房網站上的評價不差，卻因為酒店名「Corona Hotel」的「Corona」，與冠狀病毒「Coronavirus」的前綴詞完全一樣，名稱太敏感，不僅引起網友關注，該酒店也深受假訊息攻擊，被人拿來大作文章，在網路上張貼與疫情有關的資訊。

請繼續往下閱讀...

日本富士電視台節目「とくダネ！」（Tokudane!）在報導武漢肺炎時，節目組就特別提到科羅納酒店，並整理了出現在網路的許多負面訊息，其中有網友說「感覺真不吉利」、「我訂完飯店才發現名字叫做『コロナ（Corona）』酒店，好可怕！」。實際到酒店採訪後，一名櫃台人員受訪時指出部分民眾確實對「Corona」覺得在意，不過並未因此出現大量退房情況。

日本大阪一間酒店與冠狀病毒撞名（圖／翻攝自大阪コロナホテル推特）

▲業者在推特發文澄清。（圖／翻攝自大阪コロナホテル推特）

面對以訛傳訛的假訊息，不實流言導致名聲受損，業者除了表示無奈，也在推特po文強調酒店與冠狀病毒一點關係都沒有。只是這則澄清文同樣引來大批網友留言，有人對於酒店成了「令和最大的風評被害」表達同情之意，也有人笑說「這是很好的宣傳效果」，大多數站在支持立場，為業者加油打氣。

事實上，墨西哥知名啤酒品牌可樂娜（Corona）也發生過相同狀況，一樣是與冠狀病毒同名而被誤會，在疫情中成為熱搜關鍵字。據了解，「Corona」源自拉丁語，意思是「皇冠」，而冠狀病毒在顯微鏡下觀察時，病毒邊緣呈現如冠狀尖刺形狀，因此以「coronavirus」命名。

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