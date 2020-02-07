高雄小黑遭綑綁活活悶死！　養12年飼主狠心下毒手…判決出爐

記者徐愷昕／高雄報導

▲黑狗遭綑綁致死。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

高雄三民區61歲唐姓男子因不滿自己養了12年的黑狗不聽指令，心生不滿下竟使用寬版膠帶綑綁黑狗的四肢、嘴巴等處，接著再以塑膠袋將牠活活悶死，並隨意棄置。高雄地院1月22日審結，唐男被依違反動物保護法判處有期徒刑3月，併科罰金10萬元，其中有期徒刑部分得易科罰金9萬元。

唐男2019年5月26日晚上因不滿養了12年的黑狗長期吠叫聲太吵，經常咬傷外人造成他困擾，一氣之下竟跑到苓雅區一超商內買了米黃色寬版膠帶，綑綁住黑狗前後雙腳及嘴巴，接著再騎乘機車把黑狗載回三民區住處門口，以塑膠袋套住黑狗頭部，再使用膠帶纏繞封死，讓黑狗活活被悶死，隨後還隨意棄置於路旁人口蓋上。

▲▼黑狗遭綑綁致死。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

隔（27）日早上1名邵姓女子在大順陸橋附近發現黑狗遭惡意綑綁，四肢被封箱膠帶緊緊纏繞，手無寸鐵的就這樣不幸離世，甚至直接被曝屍在路邊，而後還被環保局載送至垃圾堆丟棄，即通知高雄市關懷流浪動物協會，事件曝光。

高市流浪動物協會理事長王小華偕同志工一同到場查看後，才發現原來狗狗不僅四肢被纏住，就連頭部也被塑膠袋與膠帶牢牢捆著，驚訝不已，即報警處理，並邀全民一同蒐集線索。事隔5日，警方經調閱附近私家監視器，找到犯案的唐姓男子。

高雄地院審理時唐男坦承犯行，法官勘驗台大附設動物醫院動物法醫解剖報告書、現場監視器畫面及蒐證照片等，皆與唐男自白事實相符，審結，將唐男依違反動物保護法判處有期徒刑3月，併科罰金10萬元，其中有期徒刑部分得易科罰金9萬元。

►我沒有遲到，是時間遲到了



【相關新聞】

►影／高雄小黑綑綁案找到兇手！ 飼主養12年...卻痛下毒手

