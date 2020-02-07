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LIVE／寶瓶星號回台停靠成問題　指揮中心17:30說明最新防疫進度

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生活中心／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，國內昨天公布確認5例病例，創下單日最多確診，其中還有2人僅赴香港轉機、1人赴澳門旅遊也遭感染。另外，由於政府宣布國際郵輪禁止停靠我國港口，載有1709名台灣旅客的「寶瓶星號」郵輪回台停靠也成問題。中央流行疫情指揮中心今（7日）下午5點30分將召開記者會，說明最新疫情及防疫作為、郵輪、港澳轉機規定、口罩、酒精等議題。

這次記者會出席的包括食藥署吳秀梅署長、醫福會王必勝執行長、指揮中心周志浩執行官、指揮中心陳時中指揮官、陸委會陳明通主委、交通部葉協隆司長、內政部移民署葛廣薇組長。

▲▼中央流行疫情指揮中心（疾管署）記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

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指揮中心昨天下午公布2例新增個案，是北部40多歲男性以及20多歲女性，男性個案去年底到武漢工作，而女性個案則是長期住在武漢。指揮中心昨天晚上再緊急召開記者會，公布3例新增個案，其中2人為北部50多歲夫妻到香港轉機義大利旅遊，另一人則是南部40多歲女性赴澳門旅遊，首見沒有武漢旅遊史；指揮中心以個案潛伏期等推算，在香港出發的飛機上以及澳門感染可能性高。截至昨天，台灣共確診16人。

另外，目前停靠在日本橫濱港外的公主遊輪「鑽石公主號」已經有數十人被感染，當中還包括台灣人。指揮中心昨天宣布，因為國際郵輪遊客上上下下管理近乎不可能，郵輪內交互感染非常嚴重，因此下令國際郵輪禁止停靠我國港口。因為此項禁令，載有1709名台灣旅客的「寶瓶星號」郵輪回台停靠也成問題；指揮中心表示，船班靠港後，檢疫人員會立即登船做發燒篩檢，發燒者會直接在船上採檢，如果不幸有人確診，確診者依規定送醫院隔離相關治療，其餘「留船隔離」14天。

而首批武漢包機回台247名乘客，已經全部檢疫完畢，除了1人在4日確診，另昨天早上由救護車送醫的2名案例中，1名二採陰性，1名一採陰性，目前還待二採確認。
 

ET快訊
買菜「接觸15秒」確診武漢肺炎　醫師說話了：不用這麼久也會感
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LIVE／寶瓶星號明回台停靠　指揮中心說明最新防疫進度
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