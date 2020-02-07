《環球時報》悼李文亮：現在大家必須團結，我們要打贏這場戰爭

實習記者賴韻如／綜合報導

大陸湖北武漢34歲的眼科醫師李文亮於本月1日確診武漢肺炎，未料6日就傳出了病逝的消息，引起外界大量關注、討論。中共黨媒《環球時報》今日發表社評表示，為李文亮的英年早逝感到悲痛，「新冠肺炎迄今的死亡病例大多發生在中老年身上，年僅34歲的李文亮醫生是逝者當中非常年輕的之一，這尤其令人唏噓。」

《環球時報》社評指出，武漢中心醫院李文亮醫師是去年12月最早預警這場危險病魔的8名醫生之一，「回過頭看，他的專業性警覺尤其令我們對他產生了敬意，他當時發出的警報沒有立即受到重視，反而被訓誡，這件事為社會開展反思提供了一個有觸動的樣本。」

▲李文亮傳出病逝的消息。（圖／翻攝《生命時報》）



社評提到，去年12月人們對新冠肺炎的認識還很有限，但李文亮卻將消息傳出，在專業人員的範圍內拉響警報，表現出高度專業性，「在人們後來的追述中，發現他在平時的工作中就展現了令人尊敬的醫德。醫生在傳染病爆發的時候就是戰士，醫院就是戰場，李文亮的因公殉職英勇、樸實，尤其讓人心痛。」

不僅李文亮，就連他的多名同事也都感染了新冠肺炎，社評形容，李文亮所在的武漢市中心醫院，成為了這場「與病魔殊死戰爭中最激烈的戰場之一。」李文亮最後未能倖免於奪命之禍，也說明了這場戰鬥的艱鉅和複雜。

社評最後呼籲，在這危急關頭，大家都必須團結起來，為了挽救更多患者的生命，為了避免更多的人被染上李文亮醫生等人最早警告的病魔而竭盡全力，「現在全國都在增援武漢和湖北，我們必須打贏這場戰爭。」

▲《人民日報》報導李文亮去世的消息。（圖／翻攝自臉書）