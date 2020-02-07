「吹哨人」李文亮病逝　龍應台：社會若醒覺，他的死，重如泰山

實習記者賴韻如／綜合報導

堪稱是武漢肺炎疫情的「吹哨人」李文亮醫師於本月1日確診武漢肺炎，未料6日就傳出了病逝的消息，引起外界大量關注、討論。前文化部長龍應台也於今（7）日在臉書發表自己的看法，指出，「悲傷若是一時的集體發洩，他的死，輕如鴻毛。悲憤若是深沉的社會醒覺，轉化成巨大的改變的力量，他的死，重如泰山。」

綜合陸媒報導，大陸湖北武漢34歲的眼科醫師李文亮在去年2月30日就曾向外界發出過新型冠狀病毒的防護預警，指稱華南水果海鮮市場出現7例SARS的病例，公開示警相關疫情，沒想到卻遭到轄區派出所依「在互聯網發布不實言論」，被要求簽下訓誡書。

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▲武漢市中心醫院眼科醫生李文亮確診為武漢肺炎。（圖／翻攝自李文亮頭條號）



李文亮簽署訓誡書後仍持續在醫院工作，他於1月8日替一名青光眼患者看診，不久後該名患者確診肺炎，而李文亮本人也於10日開始出現咳嗽症狀，病情逐漸加重，住進了隔離病房，最後於2月1日確診感染新型冠狀病毒肺炎。然而，大陸官媒《人民日報》在6日傳出了李文亮離世的消息，指出李文亮於晚間9點30分搶救無效去世。

對此，前文化部長龍應台於今早在臉書上寫道，「眼科醫生李文亮，發現病毒傳染，12月30日發出警告，被國家機器以散佈謠言之罪加以懲罰，他繼續照顧病人，他自己染病。他2月6日晚上死亡，他34歲，妻子懷孕中。悲傷若是一時的集體發洩，他的死，輕如鴻毛。悲憤若是深沉的社會醒覺，轉化成巨大的改變的力量，他的死，重如泰山。他一定會希望，他的孩子，會在一個開放的、誠實的、新鮮的空氣裡長大。」

這篇文章短短1小時便吸引了近5千人按讚、880次分享、162則留言，網友紛紛留言，「他愛國，可惜國家沒有留他最後的一點尊嚴，願他安息，家人得平安」、「願李醫師安息，願天佑臺灣。」、「開放、新鮮、誠實的國度實在難尋⋯⋯R.I.P.」、「大家都是罪人」、「龍老師這段話，沒有一個字是浪費的。也希望李文亮的死，不是浪費的。」、「 雖然人間不值得，但是天使真來過」。

▲人民日報發佈李文亮死訊。（圖／翻攝臉書）