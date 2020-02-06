寶貝兒從陸返台　婦隱瞞接觸史！醫急喊「不要當防疫漏洞」：病患應誠實

▲武漢肺炎疫情嚴峻，民眾出門都戴著口罩。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，搞得全台人心惶惶。一名急診科醫師就在臉書呼籲民眾，在這個非常時期，大家應該要共體時艱，無論是什麼疾病，若有旅遊史、接觸史，應該要主動通報或自主隔離，才能夠把疫情傷害減到最小，「千萬不要成為防疫漏洞」。

急診科醫師田知學6日在臉書發文指出，一名不是感冒肺炎症狀的婦人來掛急診，經過醫護人員不斷地詢問，對方才坦承和大陸回來的兒子有接觸史，但婦人卻急忙強調「只有短短見一次面！去他家，進去一下下就出來了！」但為了小心起見，醫護人員還是做了一些檢查，並將病患放在外圍，在旁陪伴的則是婦人的其他親戚。

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沒想到過了一會兒，外頭的護理師對田知學說「她的兒子說，關於她的不舒服，想要做進一步檢查。」聽到的當下田知學嚇到急忙戴上護具衝出去，開口就問「請問你是她兒子？從大陸回來那個？」對方說是，田醫師又問「你有自主管理嗎？你有跟疾管局通報旅遊史嗎？你知道你現在應該在家裡嗎？你知道你現在不應該出現在這裡嗎？」但對方對於提問卻全部搖頭。

面對婦人兒子的回答，田醫師激動地對著婦人說「這個叫做只匆匆見面一次的接觸史嗎？你們到底有多頻繁接觸？」、「大家都這麼努力在防疫！即使沒有症狀，有旅遊史接觸史的人都有可能在潛伏期傳染給其他人。」她認為，雖然母子都沒有感冒肺炎症狀，但同仁還是讓他們走感控流程及通報，並讓病患兒子速速回家自主隔離。

到了最後一刻，婦人又問了一句「我是不是因為吃了幾天某家醫院的藥才這樣？」田醫師問及，「所以妳去看過其他醫院？是急診嗎？」對方又說不是！田醫師再問「不是急診妳怎麼可以看？妳有告知他們接觸史、旅遊史嗎？」婦人則答沒有。

「我的天啊！」此刻的田醫師驚訝到讓她「突然想起SARS時期，有醫護逃出醫院！現在想想，真的沒有必要罵他們懦弱！」畢竟面對這些不誠實告知旅遊史接觸史、又沒有自主管理的人，讓第一線醫護健康安全受到多大的威脅？她指出「第一線醫護也有家人小孩啊！」

就算第一線醫護都是準備好應戰，田醫師卻認為前提是，病患應該要誠實告知有過旅遊史或接觸史，畢竟這已經不是第一個案例，她也不希望醫病關係搞得如此緊張！「但是，非常時期！共體時艱！我們才能夠把疫情傷害減到最小、共同度過！」最後她則強調，「千萬不要成為防疫漏洞。」

▲田知學醫師呼籲民眾「千萬不要成為防疫漏洞」。（圖／翻攝布農Doc 田知學臉書）



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