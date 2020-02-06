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被指囤積「黑心口罩」　吉田藥局喊冤：一個口罩才賺幾塊錢

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新北市新莊的吉田藥局遭查出囤積來源不明的口罩，對此藥局老闆溫國雄喊冤，指自己只是進貨販售。（翻攝自溫國雄臉書）

▲新北市新莊的吉田藥局遭查出囤積來源不明的口罩，對此藥局老闆溫國雄喊冤，指自己只是進貨販售。（翻攝自溫國雄臉書）

圖文／鏡週刊

武漢肺炎疫情持續蔓延，檢調查出新北市新莊區的吉田藥局竟囤積49萬多片來源不明的黑心口罩，該藥局老闆溫國雄向本刊喊冤表示，囤積的定義應該是囤貨等高價再賣，但他只是進貨販售，「一個口罩才賺幾塊錢而已」。

桃園市調處會接獲舉報，會同新北市衛生局在吉田藥局起獲49萬多片口罩，結果循線往上游追查，找到供貨商合晟公司，該公司稱，口罩是自中國進口，但無法提出醫療器材輸入許可證明、相關進出口報單、產品說明書等證明文件，卻在公司官網上標示No.318口罩為「Surgical Mask」（外科口罩）及「Medical Use」（醫療用），恐已涉嫌違反《藥事法》未經核准輸入、販賣醫療器材等罪，全案由新北地檢署偵辦中。

溫國雄稱，現在因武漢肺炎蔓延，許多民眾想買口罩買不到，他上網查到合晟公司有在販售口罩、護目鏡等醫療器材，就向對方聯繫想要訂貨，「對方說這些口罩原本是要外銷的，現在不行賣，所以我就問不然要不要賣給我，讓我在裡面（國內）賣這樣」。

至於民眾檢舉他販售的口罩外盒沒有中文標示，溫國雄也說，一般口罩本來就不用中文標示，「就算有什麼違反規定的地方，也應該找合晟啊，我真的很冤枉耶，只是進貨賣貨而已」。


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