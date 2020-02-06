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亞洲首發！台Google地圖單車導航模式上線

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▲▼Google地圖開放單車模式功能（紅框處）。（圖／翻攝自Google地圖頁面）

▲Google地圖開放單車模式功能（紅框處）。（圖／翻攝自Google地圖頁面）

記者邱倢芯／台北報導

Google地圖服務即將邁入15周年，Google今(6)宣布正式在台推出Google地圖單車模式，台灣也是亞洲第一個推行此服務的國家。

Google地圖單車模式提供全台單車族專屬的路線規劃與行程時間預估，讓使用者不需再交叉參考機車與步行模式，即能享受Google地圖即時的導航服務。且自即日起，所有Google地圖電腦版及行動版的使用者，只要開啟或下載最新版Google地圖，即可開始體驗Google地圖單車模式。

Google亞太區街景計畫負責人魏薌君表示，在台灣推出Google地圖單車模式，除了替越來越多的單車族提供便利的路線資訊，也希望能鼓勵更多台灣使用者，將單車作為上下班通勤與休閒娛樂的選項之一。

Google認為，台灣各地景色多樣且有豐富的地形變化，過去單車族使用Google地圖時，只能參照汽機車或步行路線，有時難免遇到如上坡等不利於單車騎行的路段。

Google地圖單車模式整合交通部提供的開放資料，考量單車專用道及汽機車無法行駛的道路資訊，為台灣的單車族計算出適合的路線，並標示出推薦路線的坡度變化，以利使用者規劃行程。除了能查看單車專屬的行程建議，使用者也將能在Google地圖上開啟「單車路線」圖層，查看單車專用道和適合單車騎乘的道路資訊。

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