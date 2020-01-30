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蘋果財報報喜！庫克點名iPhone、穿戴及服務3功臣

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▲庫克。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果昨（29）日發表2020會計年度第一季財報，營收、EPS雙雙創新高。圖為蘋果執行長庫克。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果昨（29）日發表2020會計年度第一季財報，營收、EPS雙雙創新高，連同下季財測均超出華爾街預期。據蘋果執行長庫克（Tim Cook）的說法，該公司上季亮眼的財報表現主要得歸功於3大功臣：iPhone 11、AirPods Pro及Apple Watch。

蘋果周二發布2020年第一季財報，營收較去年同期增長9%至918億美元，超出華爾街預期的885億美，創下歷史新高；每股純益（EPS）則年增19%至4.99美元，也較華爾街預期的4.55美元來得高，同樣創下歷史新高。

請繼續往下閱讀...

庫克在新聞稿中表示，「由於蘋果的iPhone 11及iPhone 11 Pro系列需求強勁及服務、可穿戴設備銷售創下歷史新高，我們很高興地宣布，蘋果創下單季營收的新紀錄。」「在假期季度中，我們活躍的設備安裝量在每個地理區域均有所增長，目前已超過15億。我們認為這是對客戶滿意度、敬業度和忠誠度的有力證明，也是我們全面發展的重要推動力。」

據蘋果財報，上季蘋果產品營收達791.04億美元，優於去年同期的734.35億美元；服務營收則為127.15億美元，優於去年同期的108.75億美元。

其中，iPhone營收躍升8％至559.57億美元，而包括AirPods、Apple Watch在內的穿戴、家用裝置與配件類產品營收則跨過100億美元大關至100.1億美元，較去年同期的73.08億美元飆升37%，光是此一項目及與財富150強企業的規模相當。

而針對武漢肺炎疫情，庫克在法說會上表示將對蘋果前景帶來「不確定性」。蘋果Q2財測預計營收將介於630億美元至670億美元間，鑒於疫情影響，蘋果在武漢地區的一些供應商延後開工，目前蘋果已關閉一家位於中國大陸的門市，並縮減零售商店的營業時間，同時也限制員工出差。庫克表示：「情況正在浮現，我們將持續收集資料並且密切關注。」

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