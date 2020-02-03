春節過後胖一圈　戴上Apple Watch動一動、收心也「收腰」

▲春節過後快戴上Apple Watch運動，讓自己收心也收腰。（圖／Apple提供）

記者邱倢芯／台北報導

這次的過年連假，想必有許多人會多請2天，讓7天假瞬間變成11天長假；只不過，長假期間吃好睡好，腰圍勢必也增長了不少，想運動又不知道該如何做起嗎？或許可以，試著上健身房、爬山探險，或是下水游泳，戴上Apple Watch，並配合一些使用小技巧，好讓自己找回以往的好身材。

高強度間歇訓練（HIIT）

想上健身房，卻又不想只單靠重訓來增肌減脂的話，大多數的人都會選擇上健身教室開設的高強度間歇訓練（HIIT）課程；而Apple也發現HIIT是大多數健身教室學員喜愛的課程之一，因此在Apple Watch當中也有相對應的運動訓練選項可選。

▼為了甩掉脂肪，許多人會選擇上健身教室開設的高強度間歇訓練課程。（圖／Apple提供）

如果從來沒有開啟過「高強度間歇訓練」體能訓練選項的學員，可能一開始沒有那麼好找到，需要向下滑動幾秒才會找到；如果一時找不到「高強度間歇訓練」選項也沒有關係，只要向下滑到最後，並點選「加入體能訓練」，就可在當中找到「高強度間歇訓練」項目。

▲▼Apple Watch體能訓練中內建HIIT訓練模式（上圖）；如果選項中找不到HIIT，也可以滑到最後點進「加入體能訓練」中尋找（下圖「開放水域游泳」項目下方選項）。（圖／記者邱倢芯攝）



在開啟HIIT訓練模式後，就可以跟著教練一起運動啦！HIIT訓練模式中，Apple Watch除了會幫你記錄最基本的運動時間與心率等資訊外，也會根據你的運動劇烈程度來替你計算動態卡路里與總卡路里數，而這些資訊事後都可以在iPhone當中的「活動紀錄」App當中查看。

▼使用Apple Watch紀錄運動數據，事後可以使用iPhone來查看自己的資料。（圖／記者邱倢芯攝）

比較可惜的是，Apple Watch僅能夠替你記錄運動的總時間，並不能夠分段地（如一個動作運動幾分鐘、休息幾分鐘等）你替紀錄；如果你真的需要記錄到這麼詳細的資訊，那麼官方也推薦像是《7分鐘體能訓練》、《Seconds HIIT》等第三方手錶App，如果想要更精準記錄的使用者，不妨可以下載這些App來搭配使用。

另一方面，會上健身房的人時常使用「組合」的方式來進行訓練，但每換一項運動就要關閉上一個運動項目，並重新開啟下一個項目，不但不方便，且運動數據相當零碎。

如果你有注意到，在運動時只要將手錶螢幕向右滑，就會出現「鎖定」、「新增」、「結束」，以及「暫停」四個選項，只要按下「新增」選項後，就可以選擇下一個運動項目，這樣就等於不用間斷體能訓練的時間，來完整自己的運動數據了。

健行

登山健行算是一個相當好入門的運動項目，通常只要挑選好適合自己的登山步道，並準備好水、毛巾、好走的運動鞋，以及Apple Watch或是其他可紀錄相關數據的智慧手錶，就可以登山去啦！

▼登山健行算是一個相當好入門的運動項目。（圖／記者邱倢芯攝）

如果你經常使用Apple Watch的體能訓練就會發現到，在選項當中有著「健行」與「室外步行」兩個選項，如果是登山會建議使用「健行」項目；那麼「室外步行」應該在何時開啟比較合適呢？

根據官網顯示，「室外步行」是針對在跑道或公園步行之類的活動而設計；而「健行」項目可針對使用者的配速、距離、爬升高度和燃燒卡路里來進行追蹤。不過要注意的是，只有Apple Watch Series 3或後續機型才有內建高度計，可計算及顯示爬升高度，因此在進行體能訓練時可以不帶iPhone在身上。如果是Apple Watch Series 2或之前錶款，則需要攜帶iPhone來追蹤爬升高度。

而健行的運動紀錄一樣可在iPhone當中的「活動紀錄」App當中查看；「健行」項目中，你可以查看運動時間、心率狀況、行走距離、動態卡路里、總卡路里，甚至是登山時的爬升高度，以及平均配速等資訊；另外，在活動紀錄的頁面中往下拉，會有「地圖」選項，點選之後就可以查看自己這次行走的路線等。

▼使用「健行」模式，除了基礎的運動數據外，也能替你記錄登山時的爬升高度，以及平均配速等資訊。（圖／記者邱倢芯攝）

當然，健行時不要只專注在「我要瘦」這件事上，登山時也應該要同時欣賞一下步道沿路的風景，除了可呼吸新鮮空氣，也可藉由沿途美景讓自己做好要工作的收心準備。如果不想只有自己看見這些沿途美景，這時就可以拿出iPhone來紀錄美景風光。

▼登山健行時不要只專注在訓練上，看到美景時也要拿出iPhone來紀錄。（圖／Apple提供）

如果在健行的過程中走錯叉路，因而迷失方向也沒關係，別忘了最新款的Apple Watch Series 5上內建了「指南針」功能，開啟後你就可以藉此查看自己的方位、高度、傾斜度和座標，以找到正確回家的路。

游泳

從Apple Watch Series 2開始，往後的機種都可協助使用者紀錄游泳的運動資訊；不過要注意的是，在Apple Watch的體能訓練中游泳分成了「泳池游泳」與「開放水域游泳」兩個項目，使用者要視自己的游泳環境來選擇項目。「泳池游泳」可替使用者紀錄在泳池中來回游的趟數。

▲Apple Watch的體能訓練中游泳分成了「泳池游泳」與「開放水域游泳」兩個項目。（圖／記者邱倢芯攝）

在開啟「泳池游泳」時，手錶會先要求你設定泳池的長度，如果需要調整，你可以轉動數位錶冠來設定，如此一來，Apple Watch可以更準確地測量你游泳的趟數和距離。

▼選擇「泳池游泳」，Apple Watch會要求你設定泳池的長度。（圖／記者邱倢芯攝）

部分的使用者可能會對於「手錶下水」這件事心中有顧忌，但事實上Apple Watch本身具有防水功能，當你開啟游泳模式後，手錶會自動鎖定；如果你想再三確定手錶當下是不是真的有防水，可以查看手錶螢幕上的顯示，如果有顯示水滴圖示（如下圖時間顯示左方），那麼就可以確定現在Apple Watch是鎖定的。

▼如果Apple Watch螢幕顯示水滴圖示，就表示目前手錶螢幕是鎖定的狀態。（圖／記者邱倢芯攝）

且當手錶出現水滴圖示時，這時如果你撥動螢幕，手錶是不會有任何反應的；如果你需要解鎖螢幕，這時候只要轉動數位錶冠，這時候手錶就會「抖抖抖」地震動，以排除揚聲器中的水，等到水滴圖案消失，就可以繼續使用Apple Watch啦。

與前二項體能訓練一樣，在游泳訓練過後，也可以在iPhone的「活動紀錄」中找到自己的游泳紀錄；有趣的是，Apple Watch可以根據你的泳姿的不同，來分別替你記錄，你不需要事先設定這次使用什麼泳姿，Apple Watch都可以自己分辨，並且一一替你記錄。

▼Apple Watch會自動替你分辨、紀錄泳姿。（圖／記者邱倢芯攝）

整體來說，Apple Watch當中內建的體能訓練項目相當多且完備，幾乎可滿足大多數人的需求；年後相當需要藉由運動數據來激勵自己繼續努力運動瘦身的人，快戴上自己的Apple Watch來運動一波吧！