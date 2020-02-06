新北金山3藥局直擊！口罩實名制「1人過卡花5mins」…民眾嘆：卡卡的

記者郭世賢、陳羿妏／新北報導

對抗武漢肺炎疫情，口罩實名制6日正式上路，《ETtoday新聞雲》記者實地走訪新北市金山3家藥局，得知有許多民眾早起出門排隊，領取8時開始發放的號碼牌，而系統部分先前透過壓力測試，過卡速度僅須10秒，但是開賣第一天，卻傳出1人過卡就花費5分鐘，讓民眾直呼「有點卡卡的」。

▲口罩實名制上路，新北金山藥局民眾購買時發現「1人過卡需要花5分鐘」。（圖／記者郭世賢攝，下同）

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仁又堂藥局藥師表示，經過今天開賣的排隊狀況，覺得民眾非常有素質，秩序良好；金宏仁藥局藥師提到，根據口罩開賣時間往前推算，他們早上8時開始發放號碼牌，因為系統延後，10時才開賣，100份口罩已經賣光，提醒民眾沒買到的話，「只能等改天了」。

▲▼仁又堂藥局、金宏仁藥局藥師說明口罩排隊狀況。

躍獅五福藥局前有1名民眾說，早上7點半就有人來排隊，一下子號碼牌就發光了，而真正開放購買時，卻發現系統過卡時「怎麼會卡卡的」，平均1人購買要花5分鐘，另1名民眾則無奈表示，「沒買到的話只好明天來了」。

▲▼民眾說明口罩購買情形。





健保署此次的口罩實名制設置「口罩數量查詢」，民眾可透過手機下載健保快易通APP查詢。身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。根據中央流行疫情指揮中心的最新政策，口罩實名制上路後，民眾可持健保卡到全國6506多家健保特約藥局購買，使用健保卡插卡，1人7天內只限購2片，1片降價為5元。

►我沒有遲到，是時間遲到了！