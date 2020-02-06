大巨蛋停工5年　7日闖關環評拚2020復工

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

停工逾5年的大巨蛋案，去年10月闖關都審會成功，7日明天將進行第3次環境差異分析審查。而各界關心的復工時程，依照法定流程，未來還要通過台灣建築中心性能審查及建照變更申請，遠雄企業集團發言人楊舜欽評估，若審查順利，可望在今年中完成建照變更，預計最快年底就可復工。

台北市都審會去年10月修正通過大巨蛋防災避難模擬，易壅塞處如商場及影城轉角部分，都發局核准遠雄採用退縮半戶外遮簷空間增加地面層避難面積的方案，合計退縮約106坪。此過程被多名議員質疑是強渡關山，更有議員狠酸，北市府撐了5年，市長柯文哲只成功換來「面子」。

按照法定流程，大巨蛋若要覆工，建造單位遠雄後續還要歷經環差、台灣建築中心性能審查以及建造變更申請等，計3大關卡，7日市府將進行環差。遠雄集團發言人楊舜欽指出，最快年底可以復工，而復工後預計1年半就可完工。

對於7日的環差審查，楊舜欽表示，大巨蛋整體開發範圍沒有更動調整，其他條件也與先前環評審查時一樣，容留人數也維持59833。楊說，不會期望一次就通過，但希望能提出問題讓遠雄能配合解決。

盧世昌表示，明天進行大巨蛋第3次環境影響差異分析報告審查，重點在於環評書申請變更部分、地方居民意見。盧說，因建地退縮，有部分委員對維持綠覆蓋率有意見。

