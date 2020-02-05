通報疑肺炎個案...被台商大罵！蘇一峰醫師現又遭患者擺一道

▲醫師呼籲，民眾就醫時一定要先告知旅遊史。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

台灣醫護人員實在難為，胸腔重症醫師蘇一峰日前遭一位長期在武漢工作的台商咆哮，原來這位台商的太太因發燒而送急診，由於確診是肺炎，再加上台商曾長期待在武漢，蘇一峰醫師為了謹慎起見便通報隔離，結果這位台商竟衝進隔離室對蘇一峰醫師狂吼：「是不是因為我從大陸回來？難道不會只是流感嗎？」

蘇一峰醫師說，由於武漢肺炎可能沒有任何症狀，所以相關旅遊史、接觸史更加重要，但類似這位台商的狀況卻每天都在上演，「我剛剛看診就遇到一位先生，他因為咳嗽嚴重所以來看醫師，結果看診結束，我已經在開藥了，他才突然冒出一句說：『我一月初才從大陸西安回來，應該沒關係吧！？』」蘇一峰說，他聽到這句話時當下頭腦一片空白，真的很想立刻抓這位患者進行一連串的隔離檢查，讓他知道隱瞞旅遊史可能造成多大的惡果。

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蘇一峰說，拜託民眾就醫時一定要先報告相關旅遊史，好讓醫師參考判斷，因為根據大陸的研究顯示，武漢肺炎、SARS這類冠狀病毒大多會直接侵襲下呼吸道，所以較容易出現咳嗽、喘等症狀，醫師必須要搭配旅遊史，更容易做出正確判斷。

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