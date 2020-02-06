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英國團隊超速研發　「武漢肺炎疫苗」下周動物測試…最快夏季就進入臨床！

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▲武漢肺炎疫情延燒，新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲英國研發新型冠狀病毒疫苗，傳出下周準備動物測試。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

面對新型冠狀病毒席捲全球，不少國家的衛生機構、醫學研究所紛紛開始研究相關疫苗與解藥，英國倫敦帝國理工學院5日表示，對抗武漢肺炎的疫苗已經有大進展的突破，預計將在下周就開始進行動物試驗，最快夏天就可以開始用在病患身上。

根據英國《每日郵報》報導，在新型冠狀病毒造成全球恐慌之際，英國科學家表示，在和時間賽跑的過程中，倫敦帝國理工學院已經有明顯的疫苗突破，以SARS與伊波拉病毒的疫苗與藥物作為研究基礎，得到不錯的研究進展，預計將在下周開始進行動物試驗，若成果正常、且有足夠的資金進行深度研究與研發，最快今年夏季就可以使用到人類患者身上。

帝國理工學院的感染學教授沙托克（Robin Shattock）表示，他所領導的團隊相當致力在找到新型冠狀病毒的解藥，希望測試得以成功，許多人也擔心隨著時間越長，受到感染的人也會越來越多，「一般而言，疫苗約要2～3年才有辦法進入臨床，但這次是絕對緊急狀態。」

沙托克教授表示，在技術與資金足夠的狀況下，在幾個月就可以做到研發實驗，但是現在可能為時已晚，但難推測是否會出現新一波感染高峰，所以還是研發的速度還是相當重要。

英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）在疫情爆發後也下令，必須加速疫苗的試驗。除了英國之外，中國、香港、俄羅斯、義大利、澳洲等國也都陸續傳出疫苗研發進度。

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