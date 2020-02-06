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包機多3人「名單假的」內幕曝光　台灣武漢同鄉會長拒認徐正文

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

首批武漢返台包機名單被爆多出3個人，其中一人還是新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的確診病例，讓湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文受到外界質疑。對此，民進黨立委王定宇在政論節目以及個人臉書PO文表示，「登記名單假的，需要回台的老弱婦孺沒登機，確定病例登機回來變成台灣2300萬人的風險。」台灣武漢市同鄉會理事長陳光陸上也在節目上曝光名單內幕。

武漢包機名單內幕。（圖／翻攝自YouTube／鄭知道了）

▲徐正文坦言不知道什麼名單。（圖／翻攝自YouTube／鄭知道了）

首批武漢返台包機名單爆出爭議，其中一人甚至確診為台灣第11例的武漢肺炎案例，居中穿梭的「湖北台灣同胞返台救援會會長」徐正文的角色更是引發外界質疑。台灣武漢市同鄉會理事長陳光陸在政論節目上表示，完全不知道徐正文的身分。

根據三立政論節目《鄭知道了》5日播出的內容指出，陳光陸表示，不太相信徐正文的名單是由武漢提供了，也不清楚徐正文的授權是誰，代表哪一個人或哪一個單位，「我代表武漢同鄉會所有的鄉親來講，沒有人知道這個事情，也不曉得他在幹什麼，我的意思是說，沒有人知道這個人的身分市代表了什麼？」

另一位來賓立委王定宇表示，「他現在有個自救會，你們不知道？」

陳光陸回答，「我不知道什麼叫自救會，誰給他的自救會？」他自稱資深台商代表，是什麼台商代表？台商會長是什麼會長，「我也不知道」。

武漢包機名單內幕。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▲王定宇聲稱登記名單是假的。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

陳光陸指出，問過了武漢方面一些相關的人員，對這個人其實是「拒絕的」，因為不清楚這個人的背景，沒有人授權，怎麼能夠代表大家說話呢？

王定宇提問，如果拒絕的話，他怎麼能夠聯繫這些事情？

主持人鄭弘儀大驚，「你是武漢同鄉會的理事長，但是你並不知道徐正文在推動武漢台商包機回來台灣這件事」。

主持人鄭弘儀再提問，「剛剛你說你不相信那個名單是武漢台辦提供的？那你相信那個名單是誰給的？」

陳光陸說，「我不相信啦，我不相信並不代表沒有這回事，其實我甚至不曉得什麼名單，因為我只知道的是，包機的事情一公告的時候，請大家主動跟武漢的台辦聯繫」。

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