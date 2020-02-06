苗縣府團隊提出未來施政計畫　徐耀昌：同心協力使命必達

▲苗栗縣長徐耀昌率縣府團隊向鄉親報告未來3年施政計畫，並簽署承諾同心協力、使命必達。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌5日上午率縣府團隊向鄉親報告未來3年施政計畫，並簽署承諾同心協力、使命必達，在施政上，盡可能做到從小照顧到老，讓鄉親有感，在建設上，從基礎建設做到前瞻發展，引領苗栗不斷創新精進。

縣長徐耀昌表示，縣府團隊為了讓苗栗更好，各局處召集科長以上同仁腦力激盪，擬訂200項創新亮點施政計畫，展現全力以赴的企圖心，並在年前召開3次檢討會議，擇定「10大幸福施政」及「20大幸福建設」作為今天報告的重點項目，同時納入專案列管，隔周檢討，其餘案件每季或每半年追蹤執行進度，建設亮麗苗栗。

工務處簡報指出，現正進行中的多項道路工程，是為鄉親營造更便捷路網，從鄉道乃至國道，盡力讓回家的路更便利順暢；「漫步苗北雙城」，總經費3.4億元，規劃施作頭份竹南城市綠網，營造符合人性及美感的街道市容；「苗30線聯大路整體改善工程」。

▲徐耀昌也率領各局處首長一同簽署「同心協力、完成使命」共同打造建設亮麗苗栗。 （圖／記者黃孟珍翻攝）

水利處提出繼第1、2座親子公園陸續完工興建，「第3座苑裡親子公園」同樣規畫以共融遊戲器材取代罐頭器材，將為大小朋友設計有趣又新奇的遊戲空間；貓裡喵公園也規畫爭取經費進行二期工程；同時將改善各鄉鎮市老舊公園的罐頭遊具，均衡各鄉鎮市民享受遊憩之權利。明德水庫將興建自行車專用車道作為日後比賽推廣之用；而城鎮之星的第3期計畫，也預計以「通苑海線雙星計畫」，向中央爭取2.5億元經費，活化濱海綠光海風自行車道，連結通苑兩鄉鎮，縫合山海迴廊。

文觀局報告「推動慢魚海岸計畫」，將爭取交通部觀光局辦理「海灣山城觀光營造計畫」3億元，推動白沙屯至好望角海風自行車計畫，辦理苗南海地景藝術季；「客家文學花園計畫」2期工程，將於2020年9月底完工，同步爭取經費規畫辦理大地藝術季、公共藝術品策展等活動，以利後續招商進駐。

民政處將推出「金鏟子贈新婚夫妻鼓勵生育」措施， 2020年5月20日起，凡設籍本縣新婚夫妻至縣內任一戶所登記結婚，即致贈新人金鏟子一只，祝福新人好運(孕)到。

會議最後由社會處提出「關懷據點 長照安老 幸福好所在」計畫，結合長照服務、幸福學院、部落文健站，提供聯合加值服務，此外，也為據點志工提供值勤保障、場地保險，盼每位長者就近安老，不只吃的好、動得好、也唱得好！同時，規畫每2個月辦理「百歲人瑞 千叟慶生會」，提倡「敬老愛老」祥和風氣。

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